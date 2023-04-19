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الرياض: حسم الهلال حامل اللقب دربي العاصمة أمام غريمه النصر بفوزه عليه 2-صفر، الثلاثاء على استاد الملك فهد بالرياض في مباراة مقدمة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وقدّم خدمة كبيرة لفريق اتحاد جدة المتصدر.

ويدين الهلال بالفوز إلى هدافه النيجيري أوديون إيغالو الذي سجل هدفي اللقاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.

وجاء تقديم المباراة، وهي الثانية للهلال بعد تقديم مباراته أمام الباطن، بسبب مباراتيه أمام أوراوا رد الياباني في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في 29 نيسان/أبريل الجاري في الرياض والسادس من أيار/مايو المقبل في ساتياما.

وتجمد رصيد النصر الذي فشل في الفوز للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله سلباً أمام الفيحاء في المرحلة الماضية عند 53 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الهلال الذي قدّم خدمة كبيرة لإتحاد جدة المتصدر (56) رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع.

وخاض النصر مباراته الأولى بقيادة مدربه الكرواتي دينكو يليتشيتش (49 عاماً)، المدير الفني السابق للفئات السنية، بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا الذي حملته الجماهير تراجع أداء الفريق واعتبرته لا يلائم طموحات الفريق.

بدأ الهلال المباراة ضاغطاً، فتحصل على فرصتين خطيرتين في دقيقتين بعدما سدد المالي موسى ماريغا كرة ارتمي عليها الحارس نواف العقيدي (7)، ليعود الأخير ويتصدى لرأسية المهاجم ذاته (9).

وأبعد مدافع الهلال محمد جحفلي كرة أمام مرمى حارسه عبدالله المعيوف من أيمن يحيى في أولى الهجمات الخطرة للنصر (11)، فيما اعتمد الهلال على العرضيات فسدد إيغالو كرة أبعدها العاجي غزلان كونان لركنية (19).

ولعب إيغالو كرة اصطدمت في يد عبدالإله العمري داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها المهاجم الدولي النيجيري نفسه أرضية على يسار العقيدي مانحاً الأسبقية للهلال (42).

انطلق النصر في الشوط الثاني ضاغطاً لادراك التعادل، فسدد البرازيلي أندرسون تاليسكا كرة أنقذها الحارس المعيوف (54)، غير أن البديل الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وقع في المحظور بعدما ارتكب خطأ على البرازيلي ميكايل داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية نفذها مرة جديدة إيغالو بنجاح على يسار العقيدي (62).

واستعرض رونالدو الذي ألغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء (76)، ثم وجه نجم ريال مدريد الاسباني السابق رأسية بجانب القائم (80)، ليعود ويسدد كرة من ركلة حرة ارتدت من الحائط فاحتسب الحكم ركلة جزاء إلا انه عاد عن قراره بعد احتكامه إلى حكم الفيديو المساعد (82).

وانفرد البديل سالم الدوسري بمرمى العقيدي وسدد كرة أخرجها البديل الآخر علي لاجامي من أمام المرمى (90). واحتسب الحكم 15 دقيقة كوقت بدل عن ضائع من دون أن تتبدل النتيجة.