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الرياض: وسّع الاتحاد الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط بفوزه الثمين على مضيفه الوحدة 2-1 الأحد، مستغلاً تعثر مطارده المباشر النصر المتعادل سلباً مع مضيفه الفيحاء، وذلك ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتحاد الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني الذي سقط في فخ التعادل للمرة الخامسة.

وتجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما يقبع الفيحاء في المركز الحادي عشر مع 25 نقطة.

على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، سجل عبد الرزاق حمد الله هدف التقدم للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يعزز البرازيلي برونو هنريكي تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 30. وسجل هدف الوحدة الفرنسي جان دافيد بوغيل (69).

بدأ الاتحاد المواجهة وسط رغبة كبيرة في تسجيل هدف مبكر، فسيطر على اللقاء وكاد هدافه البرازيلي رومارينهو داسيلفا يضعه في المقدمة حينما سدد كرة قوية نجح الحارس الوحداوي منير محمدي في ابعادها لركلة ركنية (15).

لم يتأخر هدف الاتحاد كثيراً بعدما تحصل عبد الرزاق حمد الله على ركلة جزاء نجح في ترجمتها إلى هدف أول (20)، ليواصل الفريق الضيف أفضليته فسجل الثاني بعد 10 دقائق عقب لعبة رائعة من رومارينهو بكعب قدمه وصلت إلى مواطنه هنريكي الذي سدد بذكاء داخل الشباك الوحداوية.

وحاول الوحدة العودة إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول لكنه لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على المرمى الاتحادي، في الوقت الذي أجرى فيه مدرب الاتحاد تبديلا اضطراريا بإخراج المصاب عبد العزيز البيشي ودخول هارون كمارا.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أهدر عبد الرزاق حمد الله فرصة حسم المواجهة بعدما تلاعب بمدافعي الوحدة لكن تسديدته اعتلت العارضة إلى خارج الملعب، لتستمر الأفضلية الاتحادية قبل أن يخطف بوغيل هدف تقليص الفارق للوحدة (69).

وضغط الوحدة بغية ادراك التعادل، لكن الدفاعات الاتحادية كانت بالمرصاد.

وأهدر النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة بتعادله السلبي أمام مضيفه العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتعادل الاتفاق مع مضيفه التعاون 1-1، في مباراة أهدر خلالها الفريق الضيف ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

تقدم الاتفاق بهدف للسويدي كوايسون (6)، ورد عليه عبدالله رديف برأسية (79) للتعاون.

ورفع التعاون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس والاتفاق إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق فريق أبها الفوز الثامن له هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه الباطن 3-2، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

سجل أهداف أبها، نواف الصاعدي (6 و76) وزكريا سامي (42)، وهدفي الباطن راكان الشملان (38) وعبدالرحمن الظفري (90+5).

ورفع أبها رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، وتجمّد رصيد الباطن متذيل الترتيب عند 12 نقطة.

النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 23 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم

الأحد

الفيحاء - النصر 0 - 0

التعاون - الاتفاق 1 - 1

أبها - الباطن 3 - 2

الوحدة - الاتحاد 1 - 2

الإثنين

(19:00) ضمك - العدالة

الرائد - الفتح

الهلال - الطائي

الثلاثاء

(19:00) الخليج - الشباب

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الاتحاد 23 17 5 1 45 8 56

2. النصر 23 16 5 2 49 12 53

3. الشباب 22 14 5 3 46 20 47

4. الهلال 22 13 6 3 41 20 45

5. التعاون 23 10 7 6 31 28 37

6. الفتح 22 11 2 9 37 30 35

7. ضمك 22 7 7 8 26 28 28

8. الطائي 22 8 3 11 31 34 27

9. أبها 23 8 3 12 29 39 27

10. الرائد 22 7 5 10 29 35 26

11. الفيحاء 22 6 7 9 25 33 25

12. الاتفاق 22 6 6 10 19 27 24

13. الوحدة 23 5 7 11 19 33 22

14. العدالة 22 4 5 13 17 44 17

15. الخليج 22 5 2 15 15 35 17

16. الباطن 23 3 3 17 18 51 12