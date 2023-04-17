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الرياض: يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الثلاثاء، دربي مداواة الجراح بين الهلال حامل اللقب والنصر في مباراة مقدمة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء تقديم المباراة، وهي الثانية للهلال بعد تقديم مباراته أمام الباطن، بسبب مباراتيه أمام أوراوا رد الياباني في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في 29 نيسان/أبريل الجاري في الرياض والسادس من أيار/مايو المقبل في ساتياما.

ويكتسي الدربي أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين وخصوصا النصر الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف اتحاد جدة المتصدر والساعي إلى استعاد التوازن عقب تعثره أمام مضيفه الفيحاء المتواضع ما تسبب في إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا وتكليف الكرواتي دينكو يليتشيتش (49 عاماً)، المدير الفني للفئات السنية، خلفا له.

وبعد خسارة الصدارة أمام الاتحاد الشهر الماضي، استعاد النصر توازنه وحقق فوزين مهمين على حساب أبها ثم العدالة، قبل أن يقع في براثن التعادل السلبي أمام الفيحاء الأحد الماضي.

وصبت جماهير النصر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبها على غارسيا الذي اعتبرته لا يلائم طموحات الفريق.

ويتطلع النصر إلى استغلال تذبذب نتائج جاره للابقاء على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب، وفي الوقت نفسه دخول مباراته أمام الوحدة في نصف نهائي كأس الملك المقررة الأحد المقبل بشكل مثالي وبمعنويات عالية.

ويغيب عن النصر سامي النجعي بداعي الإصابة، لكنه يضم أسماء مميزة في جميع الخطوط، وفي مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي اندرسون تاليسكا ومواطنه لويز غوستافو والاسباني الفارو غونساليس والعاجي غزلان كونان إلى جانب عبد الإله العمري وسلطان الغنام وعبد الرحمن غريب.

في المقابل، بدأ الهلال الرابع برصيد 46 نقطة وبعدما تضاءلت حظوظه في الدفاع عن اللقب عقب الخسارة أمام جاره الاخر الشباب، بإراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة لبعض البدلاء والعائدين من الإصابة في آخر مباراتين أمام الطائي والباطن، فتعادل في الأولى وخسر الثانية.

لكن الهلال مرشح للدفع بلاعبيه الاساسيين فؤ الدربي أملاً في الفوز على منافسه التقليدي ومنح اللاعبين دفعة معنوية قبل موقعة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك الاحد المقبل.

واستعاد الهلال نجميه سلمان الفرج وياسر الشهراني بعد تعافيهما من الإصابة والكولومبي غوستافو كويار بعد نهاية الإيقاف، لكنه قد يفتقد جهود سالم الدوسري رغم مشاركته في التدريبات الجماعية، وعلي البليهي بسبب الإصابة.

وقال لاعبه سلمان الفرج في تصريحات تليفزيونية "الدوري لا يزال في الملعب ولم ينته بعد، وأطالب جماهيرنا الوفية تحملنا بعض الوقت وأعدهم بعودة قوية للهلال وأننا سنقاتل على جميع البطولات".

واضاف "دائما نقاتل على كل شيء، ونفعل هذا من أجل جمهورنا ولم نفقد الامل وسنلعب لآخر مرحلة في الدوري".

ويبرز في الهلال عبدالله المعيوف وسعود عبد الحميد ومحمد كنو والكوري جانغ هيون والبيروفي اندي كويار والمالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو.