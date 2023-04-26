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مدريد: ستخرج البريطانية إيما رادوكانو من لائحة المئة الأوليات في تصنيف سيدات كرة المضرب، بعد أقل من سنتين على تتويجها المفاجئ في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وذلك بعد انسحابها الأربعاء من دورة مدريد المفتوحة للألف بسبب اصابة بيدها قبل ساعات من مباراتها الاولى.

وكانت البريطانية البالغة 20 عاماً والمصنفة 85 عالمياً راهناً، ستواجه البلغارية فيكتوريا توموفا في العاصمة الإسبانية، قبل مواجهة أخرى محتملة مع البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً في الدور الثاني.

واستُبدلت البريطانية بالنمسوية يوليا غرابهر.

وعانت رادوكانو من مشكلات صحية هذه السنة، على غرار اصابة بمعصمها خلال خسارتها في الدور الأوّل من دورة ميامي الأميركية أمام الكندية بيانكا أندرييسكو في آذار/مارس الماضي.

قالت بعد خسارتها في ميامي "أنا قادرة على اللعب في الأمد القصير، لكن الحلول الآنية لا يُعوَّل عليها على الأمد البعيد".

ورادوكانو التي خاضت عشر مباريات فقط هذه السنة فازت في خمس منها، عانت أيضاً من التهاب اللوزتين.

انسحبت من دورات في أوكلاند وأوستن هذه السنة، وتهدف الآن للمشاركة في دورة روما وبطولة رولان غاروس الكبرى التي تبدأ في 28 أيار/مايو.

ومنذ احرازها بشكل مفاجئ لقب فلاشينغ ميدوز كأول لاعبة متأهلة من التصفيات، بدّلت رادوكانو عدة مدربين وهي تعمل راهناً مع سيباستيان ساخس.