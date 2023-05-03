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لوس انجليس: أحرز الكاميروني جويل إمبيد، عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، جائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) هذا الموسم، متقدماً بفارق مريح على الصربي نيكولا يوكيتش حامل اللقب في آخر سنتين.

وبعد حلوله وصيفاً وراء يوكيتش مرتين، قدّم إمبيد موسماً مميزاً حيث بلغ معدله 33.1 نقطة، 10.2 متابعات و4.2 تمريرات حاسمة في 66 مباراة.

وحصل إمبيد على 73 صوتاً في المركز الأول، مقابل 15 ليوكيتش عملاق دنفر ناغتس و12 لليوناني يانيس أنتيتوكونمبو "وحش" ميلووكي باكس.

قال اللاعب المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي لشبكة "تي أند تي" بعد تتويجه "لا أعرف حقاً من أين ابدأ، لقد انتظرتها منذ وقت بعيد".

تابع اللاعب البالغ طوله 2.13 م "عمل شاق، لقد مررت بالكثير. ولا أتحدث هنا فقط عن كرة السلة، بل عن الحياة، قصتي، كيف وصلت إلى هنا والتضحيات التي قدمتها".

أردف ابن التاسعة والعشرين "الشعور جيد. لا أعرف ماذا أقول. رائع".

وساعد اللاعب العملاق فريقه فيلادلفيا على الحلول ثالثاً في المنطقة الشرقية خلال الدور المنتظم، لكنه غاب عن آخر مبارتين في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) لاصابته بركبته خلال المباراة الثالثة ضد بروكلين نتس الأسبوع الماضي، علماً ان فيلادلفيا يتقدم راهناً على بوسطن سليتكس القوي 1 0 في نصف نهائي الشرقية.

وتعزّز هذه الجائزة مكانة إمبيد في أن بي ايه، وذلك بعد مشوار صعب بدأ في معسكر لاكتشاف المواهب أداره مواطنه ولاعب دوري المحترفين السابق لوك مباه أ موت.