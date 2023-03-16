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لوس انجليس: تألق الكاميروني جويل إمبيد مجدداً وأحرز 38 نقطة، ليساهم في تحقيق فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتصاراً سادساً على التوالي بفوزه على كليفلاند كافالييرز 118 109، ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وخاض فريق فيلادلفيا الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية أمام كافالييرز، مبارزة متقاربة حتى الأنفاس الأخيرة عندما سجّل تايريز ماكسي ثلاثية وأحرز سفنتي سيكسرز خمس رميات حرة في آخر 51 ثانية لتأمين الفوز.

طرد إمبيد

جاء كل ذلك بعد طرد إمبيد بداية عقب بعد استدعائه لخطأه السادس بعدما دفعه على إيفان موبلي قبل أربع دقائق و12 ثانية من نهاية المباراة.

لكن دوك ريفرز مدرب فيلادلفيا كان على مستوى التحدي، وساعده إمبيد في تحقيق الفوز.

وقال الكاميروني الذي سجّل أيضاّ 18 متابعة وأربع صدّات، إنه استفاد من ميزة الشك التي مننحه إياها الحكام.

وينافس إمبيد على جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم، لكنه أشار إلى أن تركيزه في مكان آخر.

وقال "أحاول فقط الفوز، والحصول على أكبر عدد ممكن من الانتصارات ولمّ المجموعة، والقيام بعملنا. زملائي في الفريق يجعلون عملي أسهل. نحن نقوم بذلك كفريق واحد".

وأضاف "أنا متحمس لما بعد الموسم، لكن لدينا الكثير من المباريات المقبلة في الموسم العادي، علينا أن نأخذها واحدة تلو الأخرى ونحاول التحسن كل يوم".

وإلى جانب إمبيد، كان الدعم أيضاً من جيمس هاردن الذي أحرز 28 نقطة، وماكسي الذي سجّل 23.