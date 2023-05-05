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برشلونة: تعزّزت الشكوك حول مشاركة الإسباني رافايل نادال في بطولة رولان غاروس المتوّج بلقبها 14 مرة (رقم قياسي)، مع إعلانه الجمعة الانسحاب من دورة روما لماسترز الألف المقرّرة الأسبوع المقبل.

نادال (36 عاماً) الذي لم يخض أي مباراة منذ تعرضه لاصابة بوركه في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي، كتب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "آسف للإعلان عن عدم قدرتي عن المشاركة في روما. تعرفون مدى الألم للغياب عن دورة أخرى طبعت مسيرتي الاحترافية وشخصيتي نظراً للحب والدعم الكبيرين من الجماهير الإيطالية".

تابع "الماتادور" المتوج بلقب 22 بطولة كبرى "رغم ملاحظة التقدّم في الأيام القليلة الماضية، مضت عدة أشهر لم أتمكن فيها من التدرّب على مستوى مرتفع، وعملية إعادة التكيّف لها زمنها ولا خيار لدي سوى قبولها ومواصلة العمل".

وكان نادال أعلن في نيسان/أبريل الماضي غيابه عن دورة مدريد المقامة أيضاً على أرض ترابية.

ويأمل ابن جزيرة مايوركا في الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات احراز البطولات الكبرى في بطولة رولان غاروس التي تنطلق في 28 أيار/مايو الجاري، وفضّ شراكة الغراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

اصابات عدة

وانسحب نادال من الدورات المقامة في الولايات المتحدة الشهر الماضي على أرض صلبة، كما انه غاب ايضاً عن الدورات على ارض ترابية في برشلونة ومونتي كارلو، إلى دورة مدريد.

ويعاني نادال من اصابات عدة في السنوات الاخيرة، وخاض رولان غاروس العام الماضي وهو يعاني من اصابة في ساقه لم تمنعه من احراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لاصابته بتمزق في عضلات المعدة.

وأدى الغياب الطويل عن الملاعب للمصنف اول عالميا سابقا إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 آذار/مارس الماضي لأول مرة منذ نيسان/أبريل 2005.