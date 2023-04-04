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باريس: أعلن الإسباني المخضرم رافايل نادال الثلاثاء انسحابه من دورة مونتي كارلو لكرة المضرب الاعدادية لرولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بسبب اصابة في ساقه.

وكتب نادال (36 عاماً)، حامل لقب 22 بطولة كبرى، في حسابه على تويتر "مرحبا للجميع، لا زلت غير مستعد للمنافسة على اعلى المستويات وبالتالي لن اتمكن من خوض إحدى أفضل الدورات في مسيرتي وهي مونتي كارلو".

وأضاف حامل لقب بطولة رولان غاروس 14 مرة (رقم قياسي) والغائب عن دورات الماسترز الأخيرة في الولايات المتحدة "لست في وضعية تجعلني ألعب بضمانات أكيدة وسأواصل استعداداتي آملا في العودة قريبا".

وتنطلق دورة مونتي كارلو في السبت المقبل في حين تبدأ بطولة رولان غاروس في 28 ايار/مايو المقبل.

وتوج نادال بطلا لدورة مونتي كارلو 11 مرة بينها ثماني مرات تواليا بين عامي 2005 و2012.

ويعاني نادال، من اصابة في ساقه تعرض لها خلال بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وكان اعلن حينها انه سيغيب من 6 إلى 8 أسابيع غداة خروجه من الدور الثاني في ملبورن في كانون الثاني/يناير الماضي.

وعانى نادال من اصابات عدة في السنوات الاخيرة، وخاض رولان غاروس العام الماضي وهو يعاني من اصابة في ساقه لم تمنعه من احراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لاصابة بتمزق في عضلات المعدة.

ويتساوى نادال في عدد الالقاب الكبرى في بطولات الغراند سلام مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش برصيد 22 لقباً لكل منهما.

ادى غيابه عن الملاعب لخروجه من نادي اللاعبين العشرة الاوائل في التصنيف العالمي للمحترفين في 20 اذار/مارس الماضي وذلك للمرة الاولى منذ نيسان/ابريل 2005.