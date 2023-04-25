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مدريد: عبّر توني نادال، عمّ نجم كرة المضرب الإسبانية رافايل نادال ومدربه السابق، عن تفاؤله بخوض حامل لقب 22 بطولة كبرى نهائيات فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، بيد أن حامل اللقب في 14 نسخة قياسية لن يشارك بظروف مثالية.

قال توني نادال في حديث لقناة "تي في إ" الإسبانية الرسمية "رافا يتعافى، لا اعتقد انه سيحتاج لوقت طويل للتنافس مجدداً، لكن في البطولة هنا (مدريد المفتوحة) لن يكون الأمر ممكناً".

وكان نادال أعلن الأسبوع الماضي انه لن يشارك في مدريد احدى بطولات الماسترز ألف نقطة، إذ يواصل تعافيه من اصابة بوركه تعرض لها في كانون الثاني/يناير الماضي في بطولة استراليا المفتوحة.

قال ابن السادسة والثلاثين ان رحلة التعافي لم تأت بثمارها وقد يلجأ إلى علاج مختلف، دون تحديد موعد نهائي لنفسه من أجل التعافي، ليعزز الشكوك حول غيابه عن رولان غاروس.

يأمل بالانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات احراز البطولات الكبرى في البطولة التي تنطلق في 28 أيار/مايو المقبل، وفض شراكة الغراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

أضاف عمّه توني نادال "من البديهي انه لن يصل بتحضيرات جيدة، لا يجب أن نغشّ أنفسنا، لأنه لم يلعب منذ 10 كانون الثاني/يناير إذا لم أكن مخطئاً".

اصابات عدة

وانسحب نادال من الدورات المقامة في الولايات المتحدة الشهر الماضي على ارض صلبة، بيد انه غاب ايضاً عن الدورات على ارض ترابية في برشلونة ومونتي كارلو، إلى دورة مدريد.

ويعاني نادال من اصابات عدة في السنوات الاخيرة، وخاض رولان غاروس العام الماضي وهو يعاني من اصابة في ساقه لم تمنعه من احراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لاصابته بتمزق في عضلات المعدة.

وأدى الغياب الطويل عن الملاعب للمصنف اول عالميا سابقا إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 آذار/مارس الماضي لأول مرة منذ نيسان/أبريل 2005.