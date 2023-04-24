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برشلونة: شدد الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، على أنه ليس "بديلاً" عن مواطنه رافايل نادال في أمسية احتفاظه بلقب دورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب الأحد.

وكرَّس ألكاراس (19 عاما) تفوقه على ستيفانوس تسيتسيباس عندما تغلب عليه 6 3 و6 4 ليحتفظ باللقب، محققاً فوزه الرابع على اليوناني في نفس عدد المواجهات، والثاني في الدورة الكاتالونية بعد الاول في ربع نهائي العام الماضي.

قال الشاب الإسباني والذي يعتبر أبرز المرشحين لخلافة "رافا" في بطولة رولان غاروس الفرنسية الفائز بلقبها 14 مرة "لا أريد أن أكون بديلا لأحد".

وتعززت مكانة ألكاراس بسبب تفاقم الحالة الصحية لمواطنه البالغ 36 عاماً الذي أصيب في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير، ولم يلعب منذ ذلك الحين. انسحب نادال المتوج بـ 22 لقباً كبيراً من دورة مدريد لماسترز الالف التي تبدأ الأسبوع المقبل، لتحوم الشكوك حول امكانية مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

أضاف ألكاراس بعد فوزه بلقبه التاسع في مسيرته "لست هنا لأخذ مكان أحد، ولكن لبناء تاريخي الخاص".

وتابع "لقد كنت محظوظاً بالفوز باللقب (في برشلونة) هذا العام والعام الماضي عندما لم يكن (رافا) موجوداً"، مشدداً على "كنت أريد دائماً اللعب ضد الأفضل".