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برشلونة: كرَّس الإسباني كارلوس ألكاراس (19 عاما) تفوقه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عندما تغلب عليه 6 3 و6 4 الأحد في المباراة النهائية لدورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب محتفظا باللقب.

وهو الفوز الرابع لألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، على اليوناني الخامس في أربع مواجهات بينهما، والثاني في الدورة الكاتالونية بعد الاول في ربع نهائي العام الماضي.

وواجه ألكاراس بعض الصعوبات في بداية المجموعة الاولى وخسر إرساله في اشواطها الاولى لكنه رد بسرعة فارضا التعادل ثم حسمها في صالحه 6 3.

وتابع ألكاراس أفضليته في المجموعة الثانية ونجح في كسر ارسال اليوناني في الشوط السادس وتقدم 4 2 وحافظ على تقدمه حتى حسمها في صالحه 6 4 وبالتالي المباراة في 79 دقيقة ونجح في الحفاظ على لقب إحدى الدورات للمرة الاولى في مسيرته.

وعزز ألكاراس ثقته قبل شهر من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعدما غاب عن بطولة استراليا بسبب الإصابة.

وهو اللقب التاسع لألكاراس في مسيرته الاحترافية ويبقى أبرزها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، والثالث هذا الموسم بعد إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف على الملاعب الصلبة قبل شهر على حساب الروسي دانييل مدفيديف وبوينس آيرس في شباط/فبراير الماضي.

يذكر أنها الدورة الاولى التي يشارك فيها ألكاراس بعد غياب عن الملاعب منذ إصابته في المباراة نصف النهائية لدورة ميامي الأميركية مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، خسر تسيتسيباس للمرة الثالثة في نهائي دورة برشلونة بعد عامي 2018 و2021 أمام الاسباني الآخر رافايل نادال الغائب الأبرز عن الملاعب بسبب الإصابة.

كما هي المباراة النهائية الثانية التي يخسرها اليوناني هذا العام بعد بطولة استراليا المفتوحة على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش.