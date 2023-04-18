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برشلونة (إسبانيا): عاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول وحامل اللقب بقوة إلى الملاعب بعد غيابه عنها بسبب الإصابة ولحق بمواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا والنروجي كاسبر رود العاشر والثالث تواليا إلى الدور ثمن النهائي لدورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب.

وضرب ألكاراس بقوة في أول مباراة له في الدورة بتغلبه على البرتغالي نونو بورغيش 6-3 و6-1 في 62 دقيقة في أول مواجهة بينهما.

وكان ألكاراس اعلن انسحابه من دورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي بسبب التهاب في مفاصل يده اليسرى وتعب عضلي تعرض لهما في مباراته الاخيرة في دور ميامي لماسترز الألف مطلع الشهر الحالي عندما جرد من اللقب بخسارته امام الايطالي يانيك سينر في نصف النهائي.

وقال ألكاراس الذي خاض مباراته الأولى على الملاعب الترابية منذ خسارته في شباط/فبراير الماضي المباراة النهائية لدورة ريو دي جانيرو التي كانت دورته الثانية على هذه الارضية بعد بوينس ايرس التي توج بلقبها قبلها بأسبوع: "أشعر بشعور عظيم".

وأضاف بطل فلاشينغ ميدوز 2022 والساعي الى لقبه الثالث هذا الموسم "تحركت بشكل جيد، وضربت الكرة بشكل جيد حقًا لذلك أشعر بثقة كبيرة عندما ألعب هنا في برشلونة. إنه مكان مميز حقًا بالنسبة لي".

وكسب ألكاراس، المتوج في دورة إنديان ويلز الأميركية أواخر الشهر الماضي، خمسة أشواط متتالية في المجموعة الاولى وتقدم 5-1، قبل أن يخسر شوطين متتاليين بينهما إرساله في الشوط الثامن حيث قلص البرتغالي النتيجة الى 3-5، لكن الإسباني كسب الشوط التاسع وأنهى المجموعة في صالحه 6-3 في 34 دقيقة.

وتابع ألكاراس أفضليته في المجموعة الثانية وكسب ثلاثة أشواط متتالية متقدما 3-0، قبل أن يكسب بورغيش شوطه الوحيد في المجموعة مقلصا الفارق الى 1-3، ثم كسب بعدها ألكاراس ثلاثة أشواط متتالية منهيا المجموعة في صالحه 6-1 في 28 دقيقة.

ويلتقي ألكاراس في الدور ثمن النهائي مع أحد مواطنيه روبرتو باوتيستا أغوت الثالث عشر أو برنابي ساباتا ميراييس.

رود وفوكينا أول المتأهلين

وكان رود وفوكينا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوز الأول على الأميركي بن شيلتون 6-2 و7-6 (7-1)، والثاني على الأرجنتيني توماس إتشيفيري 6-3 و6-3 الثلاثاء في الدور الثاني.

وضرب رود الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الأوائل، موعدا في الدور المقبل مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الخامس عشر أو الإيطالي فرانشيسكو باسارو الفائز على الإسباني فرناندو فيرداسكو 6-1 و6-1.

ويلعب دافيدوفيتش في ثمن النهائي مع الفنلندي إميل روسوفيوري الذي تغلب على الأميركي فرانسيس تيافو الخامس 6-4 و6-7 (3-7) و6-4 في ساعتين و44 دقيقة.

وفي الدور الأول، فاز الإيطالي ماتيو أرنالدي على الإسباني خاومي كونار 6-3 و6-4، والروسي ألكسندر شيفتشنكو على الإيطالي لورنتسو جوستينو 6-2 و6-2، والإكوادوري إميليو غوميس على الإسباني ألبرت راموس 6-3 و1-6 و6-4.

كما فاز الأرجنتيني بدرو كاشين على الهولندي جييس براوفر 6-3 و7-5، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان على الصيني ييبينغ وو 6-2 و6-2، والبلجيكي دافيد غوفان على الإسباني فيليسيانو لوبيس 7-6 (7-3) و6-7 (4-7) و6-0، والاسترالي جايسون كابلر على الاسباني دانيال رينكون 6-4 و6-3.