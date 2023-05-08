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ميامي: أظهر الهولندي ماكس فيرستابن السبب الذي خوله الفوز باللقب العالمي في العامين الماضيين، وذلك بصعوده من المركز التاسع عند الإطلاق الى الفوز بجائزة ميامي الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدماً زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وكان بيريس أول المنطلقين فيما اكتفى فيرستابن بالمركز التاسع في تجارب السبت بعدما تأثر بحادث تعرض له سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، ما أدى الى اشهار الأعلام الحمراء مع قرار عدم اكمال التجارب.

لكن بطل العالم شق طريقه بشكل رائع واستراتيجية ناجحة تماماً ليخطف المركز الأول من زميله، فيما جاء سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو ثالثاً، ليصعد بطل العالم السابق الى منصة التتويج للمرة الرابعة في خمسة سباقات هذا الموسم.

هيمنة ريد بول

واصل فريق ريد بول هيمنته التامة على البطولة، محققاً الثنائية الرابعة في خمسة سباقات هذا الموسم والفوز الخامس (فاز فيرستابن في البحرين وأستراليا وبيريس في السعودية وأذربيجان).

وكرر فيرستابن ما حققه في سباق السعودية حين انطلق من المركز الخامس عشر جراء مشكلة ميكانيكية، ونجح في انهاء السباق في المركز الثاني خلف زميله بيريس.

وقال فيرستابن "تجاوزت السيارات واحدة تلو الأخرى ثم نجحت في البقاء طويلاً على الإطارات القاسية واعتقد أني خلقت الفارق هنا. من المؤكد أن الفوز بالسباق بعد الانطلاق من المركز التاسع مرض جداً".

ورفع الهولندي البالغ 25 عاماً بانتصاره الثامن والثلاثين رصيده الى 119 نقطة في الصدارة بفارق 14 عن زميله بيريس، فيما يحتل ألونسو المركز الثالث بـ75 نقطة أمام سائق مرسيدس بطل العالم السابق لويس هاميلتون (56) الذي أنهى السباق سادساً الأحد بعدما انطلق من المركز السادس عشر، خلف زميله ومواطنه جورج راسل وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس توالياً.

واحتفظ بيريس بصدارته عند الانطلاق رغم محاولات ألونسو الذي وجد نفسه في معركة مع مواطنه ساينس، فيما عجز فيرستابن عن كسب المراكز في اللفة الافتتاحية لكنه تجاوز بعد لفة الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو-فيراري).

وفي اللفة الثالثة من أصل 57، نجح الدنماركي كيفن ماغنوسن (هاس) في تجاوز لوكلير الى المركز السادس لكن الأخير رد سريعاً قبل أن يباغته فيرستابن ويتسبب بارباكه في طريقه فأصبح سادساً في اللفة الرابعة، متسبباً بتراجع سائق فيراري خلف ماغنوسن.

في هذا الوقت، بدأ بيريس في الابتعاد عن ألونسو مع وصول الفارق الى أقل من ثانية ونصف بقليل بعد خمس لفات، فيما كان فيرستابن الأسرع على الحلبة ما أدخله في معركة مع راسل (مرسيدس) على المركز الخامس ونجح في تجاوزه في اللفة التاسعة ووصل الى الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) وتخطاه أيضاً بعد لفة فقط، وأصبح رابعاً وكل ذلك على الإطارات القاسية في حين أن منافسيه بدأ السباق على الإطار المتوسط الليونة.

وواصل بطل العالم تسجيل أسرع زمن على الحلبة وضيق الخناق على ساينس حتى تمكن من انتزاع المركز الثالث في اللفة 14 ثم وصل الى ألونسو وتخطاه في اللفة التالية وبات ثانياً بفارق قرابة 4 ثوانٍ عن زميله بيريس.

وكان راسل ولوكلير أبرز المتوقفين لاستبدال الإطارات بالنوع القاسي في اللفة 17 ثم لحق بهما ساينس في اللفة التالية، في وقت بات الفارق بين ثنائي ريد بول أقل من ثانية ونصف مع معاناة بيريس من إطاراته المتوسطة الليونة، ما أدى الى توقفه في اللفة 21 لاستبدالها، تاركاً الصدارة لفيرستابن.

وتعرض ساينس لعقوبة 5 ثوانٍ نتيجة سرعته الزائدة في خط الحظائر، فزاد ذلك من متاعب الفريق الإيطالي المتراجع سائقه الأخر لوكلير الى المركز الرابع عشر مع الوصول الى اللفة الخامسة والعشرين.

ورغم مرور 33 لفة من دون استبدال إطاراته، كان فيرستابن الأسرع على الحلبة محاولاً توسيع الفارق الذي يفصله عن زميله قبل توقفه لاستخدام الإطارات المتوسطة الليونة، في وقت تمكن راسل من تجاوز زميله بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون (لم يجر حتى حينها توقفه الأول) ثم إستيبان أوكون (ألبين) الى المركز الخامس خلف ساينس المعاقب بإضافة 5 ثوانٍ الى توقيته بعد السباق، وألونسو.

وسرعان ما أزاح ساينس من طريقه الى المركز الرابع، تزامناً مع ابتعاد فيرستابن أكثر من 17 ثانية على زميله قبل 17 لفة على النهاية سعياً الى الخروج أمامه بعد استبدال إطاراته.

لكنه لم يوفق كثيراً في خياره، إذ خرج خلف زميله بعد توقفه في اللفة 45 لكن بفارق ضئيل مع أفضلية الإطارات المتوسطة الليونة.

ودخل الزميلان في معركة حامية حتى تمكن فيرستابن من استعادة الصدارة في اللفة 48 والمحافظة عليها حتى النهاية، محققاً انتصاره الثالث للموسم والثامن والثلاثين في مسيرته.