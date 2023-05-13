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بروكسل: أعلن لاعب الارتكاز وقلب الدفاع البلجيكي أكسل فيتسل الجمعة اعتزاله اللعب دوليًا عن 34 عامًا، بعد 15 سنة من بداياته الدولية.

وقال فيتسل لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني عبر حسابه على إنستغرام "بعد تفكير مطوّل، اتخذت بالكثير من المشاعر قرار اعتزال اللعب دوليًا. كان فخرًا كبيرًا لي أنني تمكنت من تمثيل بلادي على مدى آخر 15 سنة".

وتابع لاعب بوروسيا دورتموند الالماني السابق "من المهم بالنسبة لي الآن أن أكرس وقتًا أكثر لعائلتي والتركيز على فريقي (...) بالتوفيق للجيل الجديد الذي أنا متأكد أنه سيجلب لنا لحظات رائعة".

لعب فيتسل 130 مباراة دولية مع المنتخب الاول، وخاض بداياته في العام 2008 خلال مباراة ودية ضد المغرب التي خسرها منتخب بلاده 4-1 وكان هو صاحب الهدف الوحيد للشياطين الحمر.

حقق مع بلجيكا في مونديال روسيا 2018 الميدالية البرونزية على حساب إنكلترا. كان أيضًا ضمن التشكيلة التي خرجت من الدور الاول في كأس العالم قطر 2022.

في آذار/مارس الماضي، استبعده المدرب الجديد الايطالي-الالماني دومينيكو تيديسكو، خليفة الاسباني روبرتو مارتينيس، من النافذة الاولى لتصفيات كأس أوروبا 2024 معتبرًا أنه لا يلعب وقتًا كافيًا مع ناديه.