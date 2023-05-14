قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



الدوحة: أحرز النجم الفرنسي تيدي رينر لقبه الحادي عشر في بطولة العالم للجودو، السبت في الدوحة، بعد ست سنوات من لقبه الأخير.

وتغلب ابن الرابعة والثلاثين على الروسي إينال تاسوييف في وزن +100 كلغ بعد التمديد، ليصبح أكبر بطل متوّج في التاريخ.

قال رينر "لقد مضى وقت طويل مذ سمعت لا مارسييز (النشيد الوطني الفرنسي) للمرة الأخيرة، الشعور جميل".

وتغلب رينر في ثلاثين ثانية على المصنف أول عالمياً الطاجيكستاني تيمور رخيموف في نصف النهائي، قبل ان يحسم مواجهته مع تاسوييف بضربة وازاري.

وكان الرياضي المولود في غوادلوب اصبح عام 2007 أصغر بطل للعالم، وهو يسعى لاحراز ذهبيته الأولمبية الفردية الثالثة العام المقبل في باريس بعد لندن 2012 وريو 2016.

وكان رينر ظهر للمرة الأخيرة في بطولة العالم عام 2017 وغاب العام الماضي بسبب اصابة في كاحله.