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موناكو: اقترب باريس سان جرمان من الاحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه في مباراة عودة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بخماسية نظيفة على ضيفه أجاكسيو ليهبط الاخير الى الدرجة الثانية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين السبت.

وتقدم سان جرمان عبر الاسباني فابيان رويس (22) قبل أن يضيف المغربي أشرف حكيمي الثاني (33) ويطرد لاحقًا قبل ربع ساعة من النهاية.

وأحرز كيليان مبابي ثنائية مع انطلاق الشوط الثاني (47 و54) لينفرد في صدارة ترتيب هدافي الدوري، فيما أضاف محمد يوسف من جزر القمر الهدف الخامس عكسي في مرمى فريقه (73).

ورفع سان جرمان رصيده الى 81 نقطة على بُعد ست نقاط من لنس الثاني قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وشهدت المباراة عودة ميسي إلى صفوف سان جرمان، بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق.

غاب بطل مونديال قطر 2022 والفائز بالكرة الذهبية سبع مرات عن الفوز على تروا 3-1 في المرحلة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين بعدما تخلف عن إحدى الحصص التدريبية للقيام بواجباته كسفير سياحة للمملكة.

لاحقًا، اعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة الإثنين، لكنه يبدو أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها مع النادي المملوك قطريًا.

وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي يتطلع للعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق سابقاً بصفوف نادي النصر.

وحظي ميسي باستقبال متباين مع صافرات استهجان من جهة وتصفيق من جهة أخرى عند ذكر اسمه في ملعب "بارك دي برانس" عند الإعلان عن أسماء اللاعبين قبل المباراة وعند لمسه الكرة مع انطلاقها.

وافتتح رويس التسجيل بتسديدة جميلة في الجهة الخارجية لقدمه اليسرى (21). وضاعف حكيمي التقدم بعد أن تصدى الحارس لمحاولة من مبابي لتتهيأ الكرة أمام المغربي تابعها في الشباك (33).

وبعد بلبلة في دفاع الضيوف، سجل مبابي الهدف الثالث من مسافة قريبة قبل أن يضيف الرابع بطريقة جميلة، بعدما رفع المدافع الاسباني سيرخيو راموس كرة طويلة خلف المدافعين نحو الفرنسي، حاول سيدريك أفينيل تشتيتها برأسه لكنها سقطت أمام مبابي الذي تابعها على الطائر في الشباك من مشارف المنطقة.

ورفع رصيده في الدوري الى 26 هدفًا متفوقًا بهدفين عن ألكسندر لاكازيت لاعب ليون.

وحوّل محمد تسديدة للبرازيلي ماركينيوس عن طريق الخطأ في مرماه.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد أن تسبب تدخل على ميسي في شجار تلقى حكيمي، الذي طُرد ضد لوريان قبل أسبوعين، البطاقة الحمراء المباشرة بعد مشاجرة مع توما مانغاني الذي طرد بدوره.

وبات أجاكسيو ثاني الهابطين (23 نقطة) بعد أنجيه المتذيل.

ستراسبورغ يتنفس الصعداء

وحقق ستراسبورغ فوزًا ثمينًا على ضيفه نيس 2-0 في مسعاه للبقاء بين أندية النخبة.

وهذا رابع فوز لستراسبورغ في خمس مباريات في الدوري بثنائية السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة الاولى وبعد مرور ساعة من ركلة جزاء (59).

ومع تقليص عدد الاندية في دوري الاضواء من 20 الى 18 الموسم المقبل، تهبط أربعة فرق مع نهاية الموسم ويصعد اثنان من الدرجة الثانية.

رفع ستراسبورغ رصيده الى 38 نقطة في المركز الرابع عشر على بُعد ست نقاط من صاحب المركز السابع عشر الذي يحتله نانت.

ومع هبوط أنجيه المتذيل رسميًا منذ مراحل (14 نقطة) وأجاكسيو الثامن عشر (23) وهبوط متوقع لتروا التاسع عشر (22)، تحتدم المنافسة لتفادي المركز السابع عشر.

ويدور الصراع بين ستراسبورغ (38)، بريست الخامس عشر (35) وأوكسير السادس عشر (34) اللذين يتواجهان الاحد على أرض الاول في مواجه نارية مرتقبة ونانت (32) الذي يحل على تولوز في اليوم ذاته.