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موناكو: تعرّض باريس سان جرمان المنقوص بعد طرد مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي لخسارة مذلة على ملعبه "بارك دي برانس" أمام لوريان 1 3، الأحد في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وبات تحت مرمى نيران مرسيليا الفائز على ضيفه أوكسير 2 1.

ولعب سان جرمان معظم المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى حكيمي بطاقة صفراء أولى في الدقيقة الخامسة بعد خطأ على رومين فافر، قبل أن يتحصل على الثانية ويطرد في الدقيقة 20 بعد خطأ ثان على الكاميروني دارلين يونغوا.

ومُني سان جرمان المتصدر برصيد 75 نقطة بخسارته الأولى بعد 3 انتصارات توالياً والسادسة له هذا الموسم، والثالثة في عقر داره، قبل أن يتقلص الفارق وبين مطارده المباشر مرسيليا إلى 5 نقاط بعدما قلب الأخير تأخره أمام أوكسير بهدف إلى فوز صعب 2 1.

ويتقدم نادي العاصمة بفارق 9 نقاط عن لنس الثالث الذي يلعب الثلاثاء مع تولوز الفائز بالكأس المحلية.

تقدم لوريان عبر إنزو لو فيه (15)، وعادل سان جرمان بفضل كيليان مبابي الذي استفاد من خطأ فادح من الحارس السويسري إيفون مفوغو الذي قام بوضع الكرة على الأرض وثبتها على الرغم من عدم اطلاق الحكم صفارته، فاستفاد المهاجم الدولي الفرنسي لينقض عليها ويحولها في الشباك (29).

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين إلى 23 هدفاً، بفارق هدفين عن الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل.

وأضاف لوريان الثاني عبر مدافعه الكاميروني يونغوا (39)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لآمال المتصدر بالعودة بهدف ثالث من البديل السنغالي بامبا ديينغ (89).

وهي المرة الأولى منذ عام 1989 تهتز فيها شباك سان جرمان على ملعبه للمرة الثامنة توالياً.

"خيبة أمل"

قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه "من الواضح انها خيبة أمل، وليس غضب، ولكن علينا تحليل الموقف بشكل صحيح. هي هزيمة إضافية لا تأتي في الواقع في الوقت المناسب، ولكن عندما نستهل المباراة كما فعلنا، لا يمكننا الحصول على نتيجة أخرى".

من ناحيته، طالب مستشار كرة القدم في نادي العاصمة البرتغالي لويس كامبوس برد فعل من فريقه بعد الهزيمة أمام لوريان، مقراً في حديث لقناة كانال بلوس "تفهم الانتقادات".

قال "أريد أن أخبر الجماهير أننا نتفهم أنهم أصيبوا بخيبة أمل. نشعر بخيبة أمل أيضاً. الشيء الأكثر أهمية هو الرد بسرعة. لقد كنا في الصدارة منذ اليوم الأول، هناك خمس مباريات لن نخسر رؤوسنا وعلينا الاستمرار بعملنا".

مرسيليا يقلب تأخره في دقيقتين

واستفاد مرسيليا الذي حقق انتصاره الثالث توالياً بعد تروا 3 1 وليون 2 1 من خسارة سان جرمان على أكمل وجه قبل 5 مراحل من النهاية، ليحقق فوزاً في دقيقتين على أوكسير بهدفي الدولي التركي دجنغيز أوندر والتشيلي ألكسيس سانشيس (75 و77 تباعاً)، في حين كان الفريق المضيف افتتح التسجيل عبر المالي بيراما توريه (33).

وبفضل هذا الفوز على أوكسير صاحب المركز الرابع عشر (33 نقطة) والذي يصارع من أجل البقاء، ابتعد مرسيليا بفارق 4 نقاط عن لنس الذي يلتقيه السبت المقبل في موقعة مرتقبة حاسمة للتأهل المباشر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

خسارة رباعية مذلة لموناكو

وألحق مونبلييه خسارة مذلة بمضيفه موناكو 4 0، فبات المركز الرابع لفريق الإمارة مهدداً من ليل البعيد عنه بفارق نقطتين فقط.

وتواصل تراجع موناكو في الآونة الأخيرة، ليصبح على بعد 14 نقطة من باريس سان جرمان المتصدر الذي يستقبل لوريان في وقت لاحق، علماً ان ليل يزور استاد لويس الثاني بعد أسبوعين.

في المقابل، ومنذ عودة المدرب ميشال دير زاكاريان، ارتقى مونبلييه من المراكز المهدّدة بالهبوط إلى الثاني عشر الدافئ، إذ نال 23 نقطة في 11 مباراة.

وبعد سقوط مذل على ارض لنس الأسبوع الماضي لوسام بن يدر ورفاقه، جاءت الغلة رباعية هذه المرة حملت توقيع أرنو نوردان (28 و72)، فيتو ماواسا (65)، والإنكليزي ستيفي مافيديدي (79).

وهبط أنجيه متذيل الترتيب إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام مضيفه رين 2 4.

ورفع رين رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أنجيه الذي مُني بخسارته الـ 25 هذا الموسم عند 14 نقطة.

وفاز كليرمون فيران على ضيفه رينس 1 صفر، ونيس على مضيفه تروا بالنتيجة ذاتها.