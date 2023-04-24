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باريس: استعاد مرسيليا المركز الثاني من لنس بفوزه القاتل والثمين على مضيفه ليون 2 1 الأحد في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التركي دجنغيز أوندر في الدقيقة 44، لكن القائد المخضرم ألكسندر لاكازيت أدرك التعادل لليون في الدقيقة 68، قبل أن يخطف الفريق الجنوبي هدف الفوز بفضل النيران الصديقة عندما حاول المدافع العاجي سينالي ديومانديه إبعاد كرة عرضية من أمام المرمى فارتدت من زميله مالو غوستو إلى الشباك (90+2).

وكان لنس انتزع المركز الثاني مؤقتا السبت بفوزه الكبير على ضيفه موناكو بثلاثية نظيفة.

ورفع مرسيليا رصيده الى 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لنس وثماني نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر، فيما مني ليون بخسارته العاشرة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز السابع.

وواصل ستراسبورغ صحوته بتغلبه على مضيفه رينس 2 0 سجلهما مهاجمه الدولي السنغالي حبيب ديالو الذي سجل الهدفين في الدقيقتين الاولى والسابعة والثلاثين.

وهو الفوز الثاني تواليا لستراسبورغ والسابع هذا الموسم فرفع رصيده الى 32 نقطة وصعد الى المركز الخامس عشر بفارق الاهداف امام نانت وبريست المتعادلين مع تروا 2 2 وأجاكسيو 0 0.

وسجل نيكولا بالوا (25) وإيفان غيسان (90+6) هدفي نانت، والغيني ماما بالديه (64 من ركلة جزاء) وويلسون أودوبير (90+2) هدفي تروا.

وأكمل أجاكسيو المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه التونسي يوان توزغار في الدقيقة 66.

في المقابل، مني رينس بخسارته الثانية تواليا فواصل نزيف النقاط في ثلاث مباريات حصد خلالها نقطة واحدة، فتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الثامن.

وفرط رين في استعادة المركز الخامس من ليل بخسارته امام مضيفه مونبلييه بهدف وحيد سجله الانكليزي ستيفي مافيديدي في الدقيقة 84.

وحقق مونبلييه انتصاره رغم لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 اثر طرد لاعب وسطه تيجي سافانييه.

وأوقف مونبلييه سلسلة من ثلاث مباريات من دون انتصار (تعادل وخسارتان) فكسب مباراته الثانية عشرة هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

في المقابل، فشل رين في استغلال تعثر ليل امام مضيفه اوكسير 1 1 السبت، ومني بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف ليل وبالفارق ذاته امام ليون.

وقاد المهاجم الدولي المغربي زكرياء أبو خلال فريقه تولوز الى استعادة التوزان وتعزيز موقعه في المركز الثاني عشر بتسجيله هدف الفوز على مضيفه لوريان في الدقيقة 68 اثر تمريرة من الدولي الجزائري فارس شايبي.

ورفع تولوز رصيده الى 41 نقطة مقابل 45 للوريان الذي تراجع الى المركز الحادي عشر بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة بفارق الاهداف خلف نيس الذي تراجع بدوره الى المركز العاشر بخسارته امام ضيفه كليرمون فيران بهدف لغايتان لابورد (41) مقابل هدفين للنمسوي محمد شام (37) والتونسي سيف الدين خاوي (83).