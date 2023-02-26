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باريس: قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان إلى الثأر من مضيفه وغريمه مرسيليا بتسجيله ثنائية في الفوز 3-صفر الأحد على ملعب "فيلودروم" في مرسيليا في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مبابي هدفين في الدقيقتين 25 و55 رافعا رصيده إلى 200 هدف بألوان باريس سان جرمان وعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف في تاريخ النادي الذي كان بحوزة مهاجم فالنسيا الحالي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني (2013-2020).

وصنع مبابي الذي انفرد بصدارة لائحة الهدافين هذا الموسم برصيد 17 هدفا، الهدف الثاني لفريقه والذي سجله الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (29)، علما أن "البرغوث" صنع هدفي كيليان.

وضرب باريس سان جرمان عصفورين بحجر واحد، فهو رد الاعتبار الى خسارته امام مرسيليا 1-2 على الملعب ذاته في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وبالتالي خروجه خالي الوفاض منها، ثم وسع الفارق بينه وبين الفريق المتوسطي الى ثماني نقاط (60 مقابل 52).

وخاض النادي الباريسي المباراة في غياب الثلاثي البرازيلي نيمار والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي ريناتو ساشيز بسبب الإصابة.

وتلقى باريس سان جرمان ضربة موجعة مبكرة وتحديدا في الدقيقة 16 بتجدد اصابة مدافعه بريسنيل كيمبيمبي العائد للتو بعد تعافيه من الاصابة.

واضطر المدرب كريستوف غالتييه الى استبداله بالبرتغالي دانيلو بيريرا.

تقدم باريس سان جرمان

ومنح مبابي التقدم لباريس سان جرمان عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ميسي خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة على يمين الحارس الاسباني باو لوبيس (25).

ورد مبابي الهدية إلى ميسي عندما مرر له كرة عرضية زاحفة أمام المرمى تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (29) مسجلا الهدف الـ700 على صعيد الاندية.

وأهدر ميسي فرصة التعزيز عندما تلقى كرة عرضية من البرتغالي نونو منديش امام المرمى فسددها فوق العارضة (33).

وحذا حذوه مبابي عندما تلقى كرة رائعة من ميسي داخل المنطقة فتوغل داخل المنطقة وانفرد بالحارس لكنه تردد في متابعتها داخل المرمى فتصدى لها الاخير (38).

وكاد القائد البرازيلي ماركينيوس يفعلها عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها قوية زاحفة بجوار القائم الايمن (39).

وأنقذ حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما مرماه من هدف بابعاده ركلة حرة مباشرة للدولي التشيلي أليكسيس سانشيس (45+2).

وتلقى مبابي كرة عرضية امام المرمى من البرتغالي فيتينيا تابعها برأسه بجوار القائم الأيمن (52).

وكاد سانشيس يقلص الفارق من كرة ساقطة مستغلا خروج دوناروما من عرينه دون جدوى (53).

ونجح مبابي في اضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما تلقى كرة ساقطة من ميسي داخل المنطقة فسددها "على الطاير" على يسار الحارس (55).

وتصدى دوناروما ببراعة لرأسية سانشيس من مسافة قريبة على دفعتين (65).

وتابع دوناروما تألقه بتصديه لتسديدة قوية من مسافة قريبة لمهاجم مرسيليا البرتغالي فيتينيا (89).

أوكسير يواصل نتائجه الإيجابية

واصل أوكسير نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة، بتحقيقه فوزه الأول في الدرجة الأولى الفرنسية على أرض لوريان منذ 2011 وجاء بنتيجة 1-صفر.

ودخل أوكسير الذي يشرف عليه منذ تشرين الأول/أكتوبر مدرب لوريان السابق كريستوف بيليسييه، اللقاء على خلفية تعادلين وفوز في المراحل الثلاث الماضي ما أنعش آماله بتجنب العودة الى الدرجة الثانية التي علق فيها منذ 2012 حتى الموسم الحالي.

وبفضل هدف سجله المدغشقري راين رافيلوسون في الدقيقة 58، حقق أوكسير فوزه الخامس للموسم والأول في ملعب لوريان على صعيد دوري الأضواء منذ أيار/مايو 2011 (2-1)، فترك منطقة الخطر الى المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

أما لوريان، فمني بهزيمته الثامنة للموسم وتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السابع.

وحسم نيس الدربي أمام جاره ومضيفه موناكو عندما تغلب بثلاثية نظيفة ولحق به الى المركز الثالث برصيد 50 نقطة لكل منهما مع افضلية فارق الاهداف لفريق الإمارة.

وحسم نيس النتيجة في الشوط الاول بتسجيله الاهداف الثلاثة بواسطة النيجيري تيريم موفي (8 و26) وخيفرين تورام (43).

وواصل رين صحوته واستعاد المركز الخامس من ليل عندما تغلب على مضيفه نانت 1-صفر سجله البلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 20.

وهو الفوز الثاني تواليا لرين والرابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 46 نقطة بفارق نقطة واحدة امام ليل الذي كان انتزع المركز الخامس مؤقتا الجمعة بفوزه على ضيفه بريست 2-1 في افتتاح المرحلة.

أجاكسيو يستغل خسارة بريست

في المقابل، مني نانت بالخسارة الثانية تواليا محليا والثالثة بعد سقوطه امام ضيفه يوفنتوس الايطالي صفر-3 الخميس في اياب ملحق ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عندما خرج خالي الوفاض، فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستغل أجاكسيو خسارة بريست وتخلص من المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية عندما تغلب على تروا 2-1.

وكان تروا البادئ بالتسجيل عبر ماما بالديه من غينيا بيساو (23)، ورد أجاكسيو بهدفين للدولي الجزائري يوسف بلايلي (62 من ركلة جزاء) والمغربي الأصل منعم الإدريسي (68).

وهو الفوز الأول لأجاكسيو بعد ثلاث هزائم متتالية والسادس هذا الموسم فتخلص من المركز التاسع عشر قبل الاخير حيث تركه لتروا الذي مني بالخسارة السابعة في مبارياته الثماني الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ورفع أجاكسيو رصيده الى 21 نقطة منتزعا المركز السابع عشر من بريست الذي تراجع الى المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة امام تروا.

وأكرم رينس وفادة ضيفه تولوز عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الياباني جونيا إيتو (4) والزيمبابوي مارشال مونيتسي (7) والمغربي يونس عبد الحميد (68).

وعزز رينس موقعه في المركز العاشر برصيد 37 نقطة مقابل 32 لتولوز الحادي عشر.

وتعادل كليرمون فيران مع ستراسبورغ بهدف للكوسوفي الباسان راشاني (65) مقابل هدف للسنغالي حبيب ديالو (34).