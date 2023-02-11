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باريس: أمضى باريس سان جرمان اسبوعا سيئا، فبعد خروجه من مسابقة كأس فرنسا بسقوطه امام غريمه التقليدي مرسيليا 1-2 منتصف الاسبوع، خسر مجددا امام مضيفه موناكو 1-3 في الدوري المحلي في آخر تجربة له قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ في اياب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.

وبقي سان جرمان في الصدارة برصيد 54 نقطة في حين صعد موناكو الى مركز الوصافة موقتا بفارق 7 نقاط بانتظار ما ستسفر عنه مباراة مرسيليا الذي يحل ضيفا لاحقا على كليرمون فيران.

على ملعب "لويس الثاني" خاض فريق العاصمة المباراة في غياب هدافه كيليان مبابي المبتعد عن الملاعب منذ زهاء 3 اسابيع، ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي لاصابة عضلية، بالاضافة الى قطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس (شارك في الشوط الثاني) ولاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي، فأشرك مدربه بعض العناصر الشابة ومنها الظهير الايسر الشاداي بيتشيباو ولاعب الوسط الواعد وارن زائير يامري (16 عاما) وتيموثي بيمبيلي.

اطلق فريق الامارة الرصاصة الاولى عندما استغل الروسي الكسندر غولوفين دربكة امام مرمى فريق العاصمة ليفتتح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط رافعا رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم.

ثم اضاف الفرنسي الدولي السابق وسام بن يدر الثاني بكرة زاحفة بعيدا عن متناول جانلويجي دوناروما (18).

إضاعة الفرص

وسنحت لموناكو فرص عدة للتسجيل الا انّ مهاجميه اضاعوها الواحدة تلو الاخرى قبل ان يقلص سان جرمان الفارق عبر زائير ايمري الذي تابع كرة من مسافة قريبة داخل الشباك (39).

لكن دفاع سان جرمان تراخى مجددا لتستقبل شباكه الهدف الثالث من امضاء بن يدر ايضا (45+2).

ورفع بن يدر رصيده من الاهداف هذا الموسم الى 14 ليتعادل مع مهاجم رينس بالوغان.

وبقيت الافضلية لموناكو في الشوط الثاني لكن النتيجة بقيت على ما عليها بفضل تدخلات دوناروما اكثر من مرة علما بأن مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس انتهت بالتعادل 1-1.

وتنتظر سان جرمان مواجهة مرتقبة ضد بايرن ميونيخ الاسبوع المقبل لكن على الاقل سيلعب بتشكيلة افضل سيعود اليها ميسي وفيراتي.