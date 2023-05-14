الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



روما: حقق الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثالث عالميًا، أخيرًا فوزه الأول في دورة روما للماسترز من رابع مشاركة، بفوزه في الدور الثاني الاحد على الفنلندي إيميل روسوفوري، فيما عبرت المصنفة أولى وحاملة اللقب في آخر عامين البولندية إيغا شفيونتيك من دون عناء الى ثمن النهائي.

ومع إعفاء المصنفين الـ32 الاوائل من الدور الاول، خاض مدفيديف مباراته الاولى في العاصمة الايطالية وتغلب على روسوفوري 6 4، 6 2 ليحقق أول فوز له على الإطلاق في روما في رابع مشاركة له.

قال بعد المباراة "أنا سعيد لفوزي الاول أخيرًا هنا في روما. أريد فقط الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. الارضية ليست سهلة بالنسبة لي ولكن هذا الموسم ألعب جيدًا، لقد تفوّقت على منافسين أقوياء، أشعر بحال جيدة".

ويبحث الروسي عن لقب خامس هذا الموسم وثان في دورات الماسترز بعد ميامي.

يلعب في الدور الثالث مع الاسباني بيرنابيه ساباتا ميراييس الفائز على الاسترالي جايسون كوبلر 6 7 (6/8)، 6 4، 6 2.

وبلغ الدنماركي هولغر رونه السابع عالميًا ثمن النهائي بفوزه على صاحب الارض فابيو فونيني 6 4، 6 2.

ويقدم الشاب البالغ 20 عامًا مستويات جيدة هذا الموسم، إذ توج بلقب دورة شتوتغارت الالمانية وحل وصيفًا في مونتي كارلو للماسترز.

يلتقي تاليًا مع الاسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الروسي رومان سافيولين 7 5، 7 5.

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالميًا، الى الدور الثالث على حساب البرتغالي نونو بورغش 6 3، 6 3 في مباراة استكملت الاحد بعد أن توقفت السبت، على غرار العديد غيرها، بسبب هطول الامطار.

يلعب تاليًا مع الايطالي لورنتسو سونيغو الفائز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 7 5، 6 3.

سقوط المصنفات..تابع

لدى السيدات، لم تواجه شفيونتيك المرشحة بقوة للدفاع عن لقبها أي مشكلة في تجاوز الاوكرانية ليسيا تسورنكو 6 2، 6 0 لتبلغ ثمن النهائي.

وبعد أن حققت فوزها الثالث عاشر تواليًا في العاصمة الايطالية، تواجه تاليًا الكرواتية دونا فيكيتش أو الروسية ليودميلا سامسونوفا.

مسعاها نحو لقب ثالث في روما قد يكون أسهل بعد خروج خمس من المصنفات العشر الاوليات، وكانت آخر الضحايا اليونانية ماريا سكاري، المصنفة ثامنة عالميًا، بخروجها من الدور الثالث على يد التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا 7 5، 6 3.

انضمت بذلك ساكاري الى المصنفة ثانية أرينا سابالينكا وحاملة لقب مدريد للألف الاسبوع الماضي، الاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة، الفرنسية كارولين غارسا الرابعة والتونسية أنس حابر السابعة.