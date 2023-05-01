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مدريد : عانى الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، الإثنين لإقصاء صديقه مواطنه ألكسندر شيفتشنكو في مباراة ماراثونية انهاها لصالحه 4 6 و6 1 و7 5، وبلغ الدور الرابع من دورة مدريد لماسترز الألف لكرة المضرب.

واستمتع الثنائي الروسي بست سنوات من خوض منافسات الألعاب عبر الإنترنت معاً، قبل أن يلتقيا في نهاية المطاف العام الماضي، حيث تواجها في العاصمة الإسبانية للمرة الأولى في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و42 دقيقة.

استهل مدفيديف الذي يكرر دائماً أنه يعاني على الملاعب الترابية، حملته في مدريد ببطء لكنه أظهر كفاءة عالية في الفوز بمباريات متتالية لأول مرة.

من ناحيته، وبعدما وصل بأفضل حالاته، برهن شيفتشنكو عن تفوقه على مواطنه بفوزه بثالث كسر ارسال لصالحه في المجموعة الأولى، ليعود ويكرر الأمر ذاته وتقدم 4 صفر.

غير أن ابن الـ 22 عاماً أظهر الكثير من نفاد الصبر في محاولته لحسم المجموعة الأولى، وسمح لمدفيديف الثاني في الدورة بالقتال في طريق العودة.

وفوّت شيفتشنكو فرصة الحسم مع كرتين والنتيجة تشير إلى 5 2، ليرد مدفيديف بكسر ارساله وابقاء الضغوطات على المصنف 96 عالمياً.

ونجح شيفتشنكو في حسم المجموعة الأولى لصالحه في المرة الثالثة، عندما وجه ابن الـ 27 عاماً كرة خارج الملعب.

وعانى مدفيديف، المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة عام 2021، مجدداً في المجموعة الثانية وقاوم محاولتين لكسر ارساله في الشوط الأول، ورد بكسر ارسال منافسه ليتقدم 3 صفر.

أنقذ شيفتشنكو 5 كرات ضده، لكن الفوز في هذه المجموعة كان من نصيب مدفيديف الذي فرض مجموعة ثالثة حاسمة.

ورغم تقدم شيفتشنكو 2 صفر ثم 4 2، إلا أن مدفيديف أنقذ 3 كرات حاسمة ضده وعادل النتيجة 4 4 ثم فاز بالمجموعة فالمباراة.