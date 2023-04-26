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بكين: يشارك الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، في دورة تشوهاي الصينية لكرة المضرب، ما يمهد لعودة نخبة اللاعبين إلى الصين بعد انقطاع دام أربع سنوات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسب ما أفاد منظمو الدورة الأربعاء.

ويخوض مدفيديف المصنف أول عالمياً سابقاً والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2021 ووصيف بطولة أستراليا المفتوحة مرتين (2021 و2022)، دورة تشوهاي المقررة من 20 حتّى 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأفادت رابطة اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" أن المشرفين على دورة تشوهاي أجروا محادثات "مثمرة" مع أبطال آخرين في البطولات الأربع الكبرى ولاعبين مصنفين في مراكز متقدمة.

وسيتم الإعلان عن مزيد من أسماء النجوم "قريباً"، في حين ستنظم دورة أخرى بالتزامن مع دورة تشوهاي، في مدينة تشنغدو، جنوب غرب الصين.

ويلي ذلك دورة بكين التي تبدأ في أواخر أيلول/سبتمبر، قبل دورة شنغهاي لماسترز الألف المرموقة في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

مشاركته الأولى

قال مدفيديف (27 عاماً) عن مشاركته الأولى في تشوهاي "أتطلع للعودة إلى الصين واللعب في مركز هينغكين الدولي للتنس".

وتابع "أتوق لرؤية المدينة والملعب، وقد سمعت عنهما الكثير من الأشياء الجيدة".

وفاز الأسترالي أليكس دي مينور بالنسخة الأولى من دورة تشوهاي بالقرب من هونغ كونغ، في عام 2019.

وبدورها، أكدت رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" في وقت سابق من هذا الشهر انها ستعود أيضاً إلى الصين هذا العام.

وعادت الصين لاستقطاب الاحداث الرياضية الدولية بعدما أسقطت السلطات قيود السفر الصارمة المفروضة بسبب الجائحة.