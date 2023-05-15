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روما: فجّر المجري المغمور فابيان ماروجان المصنف 135 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الإسباني كارلوس ألكاراس الأول عالميا، من الدور الثالث لدورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب، عندما تغلب عليه 6-3 و7-6 (7-4) الإثنين.

وأوقف ماروجان العودة الموفقة لألكاراس عقب الإصابة وحرمه من مواصلة سعيه الى لقب ثالث توالياُ، بعدما احتفظ بلقبيه في دورتي برشلونة ومدريد.

وجاء خروج ألكاراس البالغ من العمر 20 عاما قبل أسبوعين من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس حيث يعتبر من أبرز المرشحين لنيل لقبها ورفع غلته في الغراند سلام الى لقبين بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وفاز ألكاراس بأربع دورات من أصل ست شارك فيها منذ تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، في كانون الثاني/يناير الماضي، بينها بوينس آيرس وإنديان ويلز الأميركية. كما لعب المباراة النهائية لدورة ريو دي جانيرو ونصف نهائي دورة ميامي عندما تعرض للإصابة مجددا.

كان سجله هذا الموسم قبل مواجهة ماروجان 30 فوزا بينها 20 على الملاعب الترابية، مقابل خسارتين.

في المقابل، فشل ماروجان (23 عاما) أربع مرات هذا العام في تخطي الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الجدول الرئيسي في بطولة أستراليا المفتوحة ودورات مرسيليا الفرنسية وإستوريل البرتغالية وبانيا لوكا البوسنية.

خاض دورين إقصائيين في روما ونجح في حجز بطاقته الى الأدوار الرئيسية حيث حقق أول فوزين في دورات رابطة اللاعبين المحترفين بتغلبه على الفرنسي كورنتان موتيه الـ67 عالميا والتشيكي ييري ليهيتشكا الـ39 قبل أن يرفعها إلى ثلاثة بإطاحته بألكاراس.

شوط فاصل

ويلتقي ماروجان في الدور المقبل مع الكرواتي بورنا تشوريتش السادس عشر والفائز على الاسباني الاخر روبرتو كارباياس بايينا 7-6 (7-3) و6-1.

وضرب ماروجان بقوة في بداية المباراة وتقدم 4-1 بعدما كسر إرسال ألكاراس في الشوط الرابع قبل أن يحسم المجموعة الأولى في صالحه 6-3 في 32 دقيقة.

وتابع ألكاراس معاناته في المجموعة الثانية وكسب إرسالاته الثلاث الأولى بصعوبة قبل أن ينجح في كسر إرسال المجري للمرة الاولى في المباراة وتقدم 4-3، لكن ماروجان رد التحية مباشرة مدركا التعادل الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر 6-6.

ولجأ اللاعبان إلى شوط فاصل، كانت فيه بداية ألكاراس مثالية بكسبه نقطة على ارسال ماروجان وتقدم 4-1، لكن الأخير قلب الطاولة بكسبه ست نقاط متتالية وأنهاه في صالحه 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 68 دقيقة.

وهي المواجهة الأولى بين ألكاراس وماروجان واستغرقت ساعة و40 دقيقة.