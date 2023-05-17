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برشلونة: سيُعلن الإسباني رافايل نادال ما إذا كان سيشارك في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب من عدمها، الخميس وسط صراع طويل الأمد مع الاصابة وعلى وقع تقارير إسبانية تشير إلى امكانية اتخاذه قرار عدم المشاركة في ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وكافح نادال، المتوج بـ 22 لقباً كبيراً في مسيرته، للتعافي من إصابة في وركه تعرض لها في 18 كانون الثاني/يناير في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، ليغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين (خسر أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد بثلاث مجموعات).

وقال متحدث باسم نادال الأربعاء "إذا لعب أو لم يلعب والأسباب في الحالتين كلتيهما، لن يتم الإعلان عن أي شيء إلا غداً".

وسيتحدث نادال الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش) الخميس في أكاديمية رافا نادال التابعة له في مدينة مايوركا.

وقرر الإسباني البالغ 36 عاماً عدم المشاركة في دورتي برشلونة ومدريد لماسترز الألف من بين دورات أخرى في الفترة التي سبقت بطولة رولان غاروس، مؤكداً في وقت سابق من الشهر الحالي أنه لن يشارك في دورة روما لماسترز الألف أيضاً التي انطلقت الاسبوع الماضي.

وتنطلق بطولة رولان غاروس التي أحرز نادال لقبها 14 مرة، وهو رقم قياسي، في باريس الأسبوع المقبل.

وحامت الشكوك حول مستقبل نادال في ملاعب الكرة الصفراء بسبب الاصابات المتكررة التي أثرت سلباً على لياقته البدنية على مدار العامين الماضيين. شارك في أربع مباريات فقط في عام 2023، وفاز مرة واحدة فقط.