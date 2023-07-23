ويلينغتون: حرم المنتخب السويدي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو 2021، نظيره الجنوب أفريقي من نقطة تاريخية بفوزه عليه بهدف قاتل 2 1، الاحد على ملعب "سكاي ستاديوم" في ويلينغتون في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة السابعة في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا.

وأنقذت مدافعة باريس سان جرمان الفرنسي والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أرسنال الانكليزي أماندا إيليشتدت منتخب بلادها من التعادل برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 90، حارمة منتخب "بانيايا بانيايا" من نقطة تاريخية في نهائيات كأس العالم بعدما خسر مبارياته الثلاث خلال مشاركته الأولى قبل 4 أعوام.

وبدت جنوب أفريقيا، حاملة لقب أمم أفريقيا، الأخطر بعدما تقدمت بهدف للاعبة هيلدا ماغايا اثر تمريرة من المهاجمة ثيمبي كجاتلانا (48)، قبل أن تغادر صاحبة هدف السبق ابنة الـ 28 عاماً الملعب بعد دقائق عدة جراء تعرضها لاصابة على وقع تصفيق زميلاتها.