Fort Lauderdale (الولايات المتحدة): واصل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بدايته النارية في الولايات المتحدة وسجّل هدفين خلال فوز انتر ميامي على اتلانتا يونايتد 4 -صفر ليقود فريقه الى الادوار الاقصائية ضمن كأس الدوريين.

وخاض ميسي، بطل العالم مع منتخب الارجنتين، مشاركته الاولى كلاعب اساسي، بعدما دخل من دكة البدلاء في المباراة السابقة وسجّل هدف الفوز في الدقيقة 94 الجمعة المنصرم بمواجهة كروس أسول المكسيكي.

وفي مباراته الاولى ضد فريق من الدوري الاميركي، بدت قوة ميسي كبيرة على اتلانتا من اجل التعامل معها، وتمكن من التأسيس لشراكة واعدة مع الجناح الفنلندي روبرت تايلور الذي سجّل بدوره هدفين ايضًا لانتر.

وتُعد كأس الدوريين مسابقة ينظمها الاتحادان الاميركي والمكسيكي وتضم جميع اندية الدرجة الاولى في البلدين. وبعدما حقّق فوزين متتاليين، تصدّر انتر مجموعته ويبدو في موقع جيد للظفر بأول ألقابه على الاطلاق.

هدفان لميسي

وافتتح ميسي التسجيل سريعا بعد تمريرة متقنة من زميله القديم الجديد الاسباني سيرجيو بوسكيتس فارتدت اولا من القائم قبل ان يتابعها ميسي داخل الشباك (8).

ومن ثمّ تمكن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات من تسجيل هدفه الثاني بعد شراكة مع تايلور (22).

وتحوّل ميسي لاحقا الى صانع للاهداف بعدما مرّر كرة الى مواطنه بنجامان كريماشي الذي حولها الى تايلور الذي اسكنها الشباك (44).

وبعد ثماني دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استفاد انتر ميامي من هجمة مرتدة بعد ايصال الكرة الى ميسي اثر ركلة ركنية لاتلانتا تم ابعادها، فانطلق الارجنتيني من بعيد قبل ان يمرر الى تايلور المتمركز على يساره ليسدد الاخير كرة منخفضة في الزاوية البعيدة (53).

وسمحت النتيجة لمدرب انتر ميامي الارجنتيني خيراردو مارتينو من اراحة بوسكيتس وميسي حيث خرج الاخير في الدقيقة 78.

وحصل اتلانتا على فرصة الخروج بهدف حفظ ماء الوجه اثر ركلة جزاء اضاعها زميل ميسي في منتخب الارجنتين تياغو ألمادا بعدما تصدى لها حارس ميامي درو كالندر.

ويبدو انّ وصول ميسي سيقلب الموازين في ميامي الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الـ 11 الاخيرة في الدوري ويتذيّل الترتيب.

وقال مارتينو، الذي درب الثنائي قبل عشر سنوات في برشلونة الاسباني "لقد منح وصولهما ثقة كبيرة للاعبين".

وأضاف "يشعر اللاعبون بمزيد من الدعم ويشعرون أن المسؤولية يتحملها اللاعبون الكبار ولذلك يشعرون بمزيد من الحرية في اللعب".

واعترف مدرب اتلانتا المكسيكي غونسالو بينيدا انّ فريقه لُقّن درسًا في هذه المباراة.