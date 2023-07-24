فلوريدا سيتي (الولايات المتحدة): قال المدرب الارجنتيني لفريق انتر ميامي الأميركي لكرة القدم خيراردو "تاتا" مارتينو إنّ مواطنه النجم ليونيل ميسي قد يشارك للمرة الاولى أساسيا مع فريقه الجديد الثلاثاء خلال مواجهة أتلانتا يونايتد في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية، وذلك بعدما حقّق بداية خيالية في ظهوره الأول ضد كروس أسول المكسيكي.

وسجّل ميسي بداية قوية بعدما دخل بديلاً في الدقيقة 54 خلال فوز فريقه على كروس اسول الجمعة حيث سجل هدف الفوز 2-1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة رائعة.

واختار مارتينو الإبقاء على ميسي ولاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس على دكة البدلاء في ظهورهما الاول ودفع بهما في الدقيقة 54، الا انّ اداءهما ترك انطباعاً مميزاً، حيث قال مارتينو الاثنين انّه ينوي اشراك ثنائي برشلونة السابق أساسيين ضد ناديه السابق الثلاثاء.

وقال مارتينو "حسنًا، من المحتمل جدًا أن يلعب كل من ليو وبوسكيتس لوقت أطول. حتى أنني أعتقد أنه إذا كانا سيلعبان أكثر فسنغير الديناميكية وسيشاركان على الارجح من البداية. لكننا نعلم جميعًا أنه عندما يبدأ ليو، فإن المدة التي سنتحدث عنها هي 90 دقيقة".

وأضاف مدرب برشلونة ومنتخب الأرجنتين السابق "لكن كل شيء سيعتمد على شعورهما، إنها المباراة الثانية فقط التي سيلعبونها".

وسيضمن فوز انتر ميامي الثلاثاء تأهله الى الادوار النهائية من المسابقة الجديدة والمشتركة بين الرابطتين الاميركية والمكسيكية.

رفع المستوى

وتوقفت منافسات الدوري الاميركي حتى 20 آب/أغسطس، مما يعني انّ ميسي ورفاقه قد لا يخوضون اي مباراة طوال فترة شهر في حال الفشل في التأهل.

واوضح مارتينو الذي أشرف على تدريب أتلانتا يونايتد موسم 2017-2018، انّ لاعبيه يستمرون في العمل على التغييرات المطلوبة للاستفادة من قدرات النجمَين الجديدين واللذين سينضم اليهما قريبًا الدولي الاسباني السابق الآخر جوردي ألبا قادمًا من برشلونة.

وقال مارتينو "لقد بدأنا بالفعل العمل على تغيير الطريقة التي نلعب بها، لكن من الواضح أنه مع بوسكيتس وجوردي وليو، سيتعين علينا تعديل الطريقة التي نلعب بها وعلينا أيضًا العمل على رفع المستوى بشكل عام".