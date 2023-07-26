دونيدين (نيوزيلندا): باتت اليابان، حاملة اللقب عام 2011، على مشارف التأهل الى الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بفوزها على كوستاريكا 2-0 الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجلت هيكارو ناوموتو وأوبا فوجينو هدفين في غضون ثلاث دقائق (25 و27) لتضمنا الفوز لبلادهما.

أقيمت المباراة في دونيدين ستايدوم في نيوزيلندا أمام 6992 متفرجًا وهو الحضور الادنى حتى الآن في البطولة التي تستضيفها أيضًا أستراليا.

ستضمن اليابان عبورها الى ثمن النهائي في حال فوز إسبانيا او تعادلها مع زامبيا لاحقًا، علمًا أن الاخيرة سقطت بخماسية نظيفة امام اليابان افتتاحًا وهي المنتخب الاقل تصنيفًا في البطولة.

تتصدّر اليابان المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط ولم تتلق شباكها أي هدف حتى الآن.

ستلتحق بها إسبانيا في حال فوزها على زامبيا، بعد أن منيت كوستاريكا بالخسارة الثانية تواليًا.

وكانت المباراة لتشهد نتيجة أقسى لولا تألق حارسة كوستاريكا دانييلا سوليرا التي أنقذت مرماها من عدة أهداف، رغم أن كان بإمكانها أن تتصرف أفضل في الهدفين اللذين دخلا شباكها.

وتعرضت لخضّة قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة بعد اصطدامها في الهواء مع البديلة ريكو يويكي عندما ارتقت اللاعبتان نحو عرضية.

تلتقي اليابان، وصيفة العام 2015، ختامًا مع إسبانيا الاثنين ومع سبعة أهداف حتى الآن، فقد حققت أفضل سجل تهديفي لها في دور المجموعات لمونديال السيدات.