Dunedin (نيوزيلندا): قلبت الأرجنتين تخلفها بهدفين نظيفين أمام جنوب أفريقيا لتخرج بالتعادل 2-2 الجمعة في دوندين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة ضمن مونديال السيدات التي تستضيفه استراليا ونيوزيلندا.

وكانت جنوب افريقيا في طريقها الى تحقيق باكورة انتصاراتها في نهائيات كأس العالم في 5 مباريات عندما تقدمت بهدفي ليندا موتلهالو وثيمبي كغاتلانا (30 و66)، قبل ان تسجل الارجنتين هدفيها في الدقائق الـ16 الاخيرة من المباراة بواسطة صوفيا براون (74) ورومينا نونيس (79).

وتلقى المنتخب الجنوب أفريقي ضربة قوية بخسارة جهود قائدته ريفيلوي جاين التي خرجت على حمالة من ارضية الملعب في الشوط الاول، فنابت عنها في حمل الشارة كغاتلانا العائدة للتو من اصابة في وتر أخيل.

وكانت جنوب افريقيا أهدرت تقدمها بهدف وخسرت امام السويد 1-2 في الجولة الاولى بهدف سجل في الثواني الاخيرة من المباراة.

في المقابل، فشلت الأرجنتين بدورها في تحقيق أول انتصار لها في النهائيات في رابع مشاركة لها وخوضها 11 مباراة حتى الان فيها.

وتملك كل من الأرجنتين وجنوب افريقيا نقطة واحدة بعد خسارتهما في الجولة الاولى امام نيوزيلندا والسويد تواليا، في حين يلتقي المنتخبان الاخران في هذه المجموعة ايطاليا والسويد السبت في ويلينغتون.

ويلتقي لاحقا منتخبا إنكلترا مع الدنمارك والصين مع هايتي ضمن المجموعة الرابعة.