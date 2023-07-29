بريزبين (أستراليا): أعلنت سام كير قائدة أستراليا عن جاهزيتها السبت لخوض المواجهة الحاسمة لبلادها في دور المجموعات ضد حاملة الذهبية الأولمبية كندا، ضمن مونديال السيدات في كرة القدم المقام على أرضها وفي نيوزيلندا.

وكانت مهاجمة تشلسي الإنكليزي عانت إصابة في ربلة ساقها عشية انطلاق النهائيات، وغابت عن أول مبارتين للمنتخب المكنّى "ماتيلداس".

وبعد أن كانت أستراليا مرشحة قوية للمنافسة على اللقب، فازت بصعوبة على جمهورية إيرلندا بهدف من ركلة جزاء، ثم خسرت أمام نيجيريا 2 3، في غيابة أبرز هدافة في صفوفها. تحتل راهناً المركز الثالث بثلاث نقاط، بفارق نقطة عن كل من نيجيريا وكندا، ويتعيّن عليها الفوز على الأخيرة لحجز احدى بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي منطقياً.

قالت المهاجمة البالغة 29 عاماً لصحافيين في بريزبين "سأكون هناك، سأكون جاهزة".

لكن كير لم تكشف عن مدة مشاركتها في المباراة "كنت أود ابلاغكم، لكن تعرفون ان الكشف عن هذا الامر في الرياضة سيصبّ في مصلحة الخصم".

البعثة الانكليزية

في المقابل، يخيّم قلق على البعثة الإنكليزية بعد خروج لاعبة الوسط كيرا والش على الحمالة، من مواجهة بطلة أوروبا مع الدنمارك الجمعة متأثرة باصابة في ركبتها.

وبدا ان لاعبة برشلونة الإسباني البالغة 26 عاماً تعرّضت لاصابة قوية في ركبتها خلال الفوز الثاني توالياً لبلادها في كأس العالم، لتشكل إضافة لقائمة اللاعبات اللواتي غبن عن هذه البطولة بسبب اصابات الركبة، على غرار مواطنتها القائدة لياه وليامسون وحاملة الحذاء الذهبي في كأس أوروبا 2022 بيث مياد.

كما يحوك شك حول استمرار الكولومبية ليندا كايسيدو في البطولة، بعد سقوطها في تمارين الخميس وهي تضع يدها على الجهة اليسرى من صدرها، وهي قد تغيب عن مواجهة ألمانيا الأحد.

حاولت الناجية من مرض السرطان والتي سجلت في الفوز الافتتاحي لبلادها أمام كوريا الجنوبية (2 0)، أن تجلس لكنها سقطت أرضاً وفقدت وعيها وسط هلع زميلاتها.