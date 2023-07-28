سيدني: باتت انكلترا، بطلة اوروبا، على مشارف بلوغ الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزها على الدنمارك 1-صفر الجمعة في سيدني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة أمام قرابة 40 ألف متفرج.

والفوز هو الثاني لانكلترا في هذه البطولة بعد تغلبها على هايتي المتواضعة بصعوبة 1-صفر في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها الى 6 نقاط، وتستطيع حسم تأهلها في حال عدم فوز الصين على هايتي لاحقًا اليوم.

قامت مدربة انكلترا الهولندية سارينا فيغمان باجراء تبديلين باشراك راشيل دالي ولورين جيمس. ونجحت الاخيرة مهاجمة تشلسي وشقيقة لاعب النادي اللندني ريس جيمس في افتتاح التسجيل بعد مرور 6 دقائق فقط بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعد مجهود فردي رائع.

قالت بعد المباراة "إنه شعور رائع وشيء حلمت به دومًا. بنينا الزخم من المباراة الاخيرة. كان فوزًا صعبًا آخر ولكن حققنا المهم".

وكاد المنتخب الدنماركي يدرك التعادل من اول فرصة له عندما تلقت ريكه ماري مادسن الكرة داخل المنطقة فاستدارت على نفسها لكنها سددت خارج الخشبات الثلاث (24).

وعمومًا، اعتمد المنتخب الاسكندينافي على الهجمات المرتدة ومن احداها سددت قائدته برنيل هاردر كرة قوية لكن بين يدي حارسة انكلترا ماري ايربس.

خسارة جهود وولش

ثم خسر المنتخب الانكليزي جهود لاعبة وسطه كيرا وولش التي غادرت ارضية الملعب على حمالة.

وتطرقت فيغمان الى إصابة وولش قائلة "أنا قلقة بالتأكيد لأنه لم يكن باستطاعتها المشي للخروج من الملعب"، مضيفة "لكننا لا نعلم حتى الآن (مدى خطورة الإصابة) وبالتالي لا يمكننا التخمين. لننتظر حتى نحصل على تشخيص".

يذكر ان المنتخب الانكليزي يخوض غمار البطولة في غياب نجمتين اخريين هما قائدته ليا وليامسون وبيث ميد هدافة كأس اوروبا عام 2022 قبل انطلاق البطولة.

واعتبرت فيغمان أن "هذه الأمور تحصل في كرة القدم وعليك المضي قُدماً. أنت في كأس العالم وتريد حقاً الفوز بالمباريات. علينا وحسب أن نتأقلم مع أي مستجد بأسرع وقت ممكن، وهذا ما فعلناه" بخصوص وليامسون وميد.

الارجنتين تخطف التعادل

وفي مباراة اخرى ضمن المجموعة السابعة، قلبت الأرجنتين تخلفها بهدفين نظيفين أمام جنوب إفريقيا لتخرج بالتعادل 2-2 في دوندين.

وكانت جنوب افريقيا في طريقها الى تحقيق باكورة انتصاراتها في نهائيات كأس العالم في 5 مباريات عندما تقدمت بهدفي ليندا موتلهالو وثيمبي كغاتلانا (30 و66)، قبل ان تسجل الارجنتين هدفيها في الدقائق الـ16 الاخيرة من المباراة بواسطة صوفيا براون (74) ورومينا نونيس (79).

وتلقّى المنتخب الجنوب إفريقي ضربة قوية بخسارة جهود قائدته ريفيلوي جاين التي خرجت على حمالة من ارضية الملعب في الشوط الاول، فنابت عنها في حمل الشارة كغاتلانا العائدة للتو من اصابة في وتر أخيل.

وكانت جنوب افريقيا أهدرت تقدمها بهدف وخسرت امام السويد 1-2 في الجولة الاولى بهدف سجل في الثواني الاخيرة من المباراة.

في المقابل، فشلت الأرجنتين بدورها في تحقيق أول انتصار لها في النهائيات في رابع مشاركة لها وخوضها 11 مباراة حتى الان فيها.

وتملك كل من الأرجنتين وجنوب افريقيا نقطة واحدة بعد خسارتهما في الجولة الاولى امام نيوزيلندا والسويد تواليًا، في حين يلتقي المنتخبان الاخران في هذه المجموعة ايطاليا والسويد السبت في ويلينغتون.