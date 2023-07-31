الطائف (السعودية): بات الهلال السعودي مهددًا بالخروج المبكر من بطولة الاندية العربية بسقوطه امام السد القطري 2 3 في الوقت القاتل في القمة الخليجية الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

سجل ثلاثية السد، الجزائري بغداد بونجاح (40) وطارق سلمان (50) والإكوادوري غونزالو بلاتا (90+3) فيما سجل هدفي الهلال، البرازيلي ميشايل ديلغادو (10) وسالم الدوسري (68 من ركلة جزاء).

4 نقاط

ورفع السد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما تراجع الهلال للمركز الأخير بنقطة واحدة. في حين يملك كل من الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي نقطتين بعد تعادلهما 1 1 في وقت سابق اليوم.

واندفع الهلال للهجوم مع بداية الشوط الأول، ونجح في أخذ الأسبقية مبكراً عندما وضع البرتغالي روبن نيفيش زميله البرازيلي ميشايل ديلغادو في مواجهة المرمى بتمريرة ساحرة ليضع الأخير الكرة مباشرة على يسار الحارس مشعل برشم (10).

وبعد الهدف تخلى السد عن حذره الدفاعي وبحث عن التعادل ولاحت له فرصة لكن كرة الجزائري بغداد بونجاح ارتطمت بالدفاع وأخذت طريقها للركنية (30) قبل أن يتابع بونجاح كرة عرضية لعبها برأسه فوق العارضة بقليل (32). وكاد الهلال يضاعف النتيجة لولا تدخل احد المدافعين الذي حول رأسية السنغالي كاليدو كوليبالي للركنية (36).

وأضاع سالم الدوسري فرصة محققة للهلال عندما انكشف أمامه المرمى لكنه لعب الكرة بجانب القائم (39). ومن هجمة سريعة أدرك السد التعادل عندما صوب أكرم عفيف كرة قوية تصدى لها عبدالله المعيوف وعادت لتجد علي أسد الذي لعبها عرصية على رأس بغداد بونجاح الذي بدوره وضعها على يمين المعيوف (40).

خطأ دفاعي

ومع بداية الشوط الثاني ومن خطأ دفاعي أضاف السد هدفه الثاني عندما كسر طارق سلمان مصيدة التسلل ولعب الكرة داخل المرمى (50).

وتحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها سالم الدوسري، ولعب الكرة قوية على يمين مشعل برشم مدركا التعادل (68).

وتألق المعيوف في مرماه عندما تصدى لكرة بونجاح وانهى خطورتها (82).

وفي الوقت بدل الضائع خطف السد هدفاً ثالثاً عندما استثمر الإكوادوري غونزالو بلاتا كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية داخل المرمى .

خيبة جديدة للوداد

وفي المجموعة ذاتها، خيّب الوداد الرياضي المغربي آمال جماهيره بعدما عجز عن تحقيق فوزه الأول في البطولة إذ سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً وهذه المرة أمام الأهلي طرابلس الليبي 1 1 الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وافتقد "وداد الأمة" نجم وسطه الدولي يحيى جبران إثر طرده في المباراة الأولى ضد السد القطري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في حين اعتمد المدرب الجديد للفريق المغربي عادل رمزي في خط الهجوم على الثلاثي المحلي زهير المترجي ومحمد أوناجم وعبد الله حيمود.

وكسر ظهير الوداد أيوب العملود رتابة الأداء في الشوط الأول في كلا الفريقين، بإفتتاحه التسجيل برأسية قوية إثر عرضية من إسماعيل المترجي (45).

وبعد مضي ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أدرك الفريق الليبي التعادل عبر أحمد كراوع برأسية في قلب المرمى اثر كرة مرتدة من القائم الأيسر إثر تسديدة علي أبو عرقول القوية (48) وتأكد حكم المباراة التونسي صادق السلمي من صحة الهدف بعدم وجود تسلل إثر العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر".

وضغط الوداد بقوة سعياً لتدارك الموقف، لأن النتيجة لا تصب في مصلحته قبل مواجهته الصعبة في الجولة الثالثة ضد الهلال السعودي، وسدد أوناجم بقوة إنما تصدى الحارس الليبي محمد نشنوش ببراعة (63).

واحتسب الحكم عشر دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع، شهد طرد لاعب الوداد هشام بوسفيان بديل زهير المترجي بسبب تدخله العنيف ضد لاعب من الفريق الليبي (90+6).

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الاولى، حسم التعادل السلبي مواجهة الترجي التونسي والشرطة العراقي.

القيثارة

ورفع الفريق العراقي الملقب بـ"القيثارة" رصيده الى اربع نقاط من مباراتين، بينما تعقدت مهمة فريق "باب سويقة" حيث رفع رصيده الى نقطتين، ويتعين عليه الفوز على مواطنه الصفاقسي في الجولة الأخيرة مع انتظار خدمة بقية النتائج بغية التأهل الى دور الثمانية.

وسنحت اول فرصة للشرطة من كرة سددها كرار عامر تصدى لها ببراعة حارس الترجي (33).

في الشوط الثاني لم يتغير حال المباراة وواصل فيه الشرطة اسلوبه الهجومي الضاغط وافضليته الفنية في حين بقي الترجي عاجزا عن تغيير ادائه وتنشيط صفوفه.

وكاد محمد زريك ان يضع الترجي في المقدمة عند الدقيقة (72) من كرة ارضية قوية ابعدها الحارس احمد باسل بصعوبة.