الرياض: حقق الهلال السعودي المدجج بالنجوم الاجانب بداية متعثرة بتعادله السلبي مع أهلي طرابلس الليبي في بطولة الأندية العربية في كرة القدم المقامة في السعودية، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً تعادلاً سلبياً بين السد القطري والوداد البيضاوي.

وشهدت المواجهة الاولى على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها مشاركة المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيش المنضمين حديثًا لصفوف الهلال، في حين تابع الصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش اللقاء من المدرجات، لتنفيذ عقوبة الإيقاف مباراة واحدة مع فريقه السابق.

في المقابل، تواجد البرازيلي مالكوم الذي انضم الاربعاء الى صفوف الهلال مقابل صفقة بلغت 60 مليون يورو بحسب تقارير صحافية، في المدرجات بعد وصوله الى أبها صباح الخميس عقب التعاقد معه.

سيطر الهلال على مجريات الشوط الاول ووصل إلى مرمى الفريق الليبي مرات عدة مرات، من دون ان تسنح له فرص خطيرة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، زجّ البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال بلاعب الوسط محمد كنو بدلًا من مصعب الجوير، لكن الأمر لم يتغير كثيرًا، واستمرت المحاولات بين الفريقين في متوسط الميدان، ليزج بعدها المدرب بالثلاثي ياسر الشهراني، محمد البريك وعبدالله رديف على حساب ناصر الدوسري وسعود عبدالحميد والبيروفي أندري كاريلو.

وكاد رديف أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريره رائعة من البرازيلي مايكل دلغادو حولها برأسه إلى المرمى لكن العارضة تدخلت وحالت دون دخول وصولها الى الشباك.

تعادل سلبي أيضاً بين السد والوداد

وعلى الملعب ذاته في أبها، تعادل السد مع الوداد البيضاوي بدون أهداف أيضاً في لقاء أكمله الأخير منقوصاً منذ الدقيقة 37 بعد طرد يحيى جبران.

بدأ السد مهاجماً وكاد يفتتح التسجيل مبكراً بعد عرضية علي أسد قابلها أكرم عفيف برأسية مرت بجوار القائم (7)، فيما ارتدت تسديدة حسن الهيدوس من الدفاع (10).

وأظهر الفريق المغربي ردّ فعل حيال البداية القوية لمنافسه، فأرسل محمد اونجم عرضية قطعها الحارس سعد الشيب قبل ان تصل الى منتصر لحتيمي (17)، ثم أهدر الأخير فرصة سانحة عندما انفرد بالمرمى بعد خطأ المدافع بوعلام خوخي، لكنه لم يحسن التصرف (17).

وتلقى الفريق البيضاوي ضربة موجعة بعدما اشهر الحكم المصري محمود البنا البطاقة الحمراء في وجه جبران، إثر تدخل خشن ضد بيدرو ميغيل (37).

وفرض السد الأفضلية في الشوط الثاني مستغلا النقص، وكاد يسجّل عندما أرسل حسن الهيدوس كرة عرضية قابلها الكولومبي ماتيوس أوريبي وحوّلها الى المرمى، لكن كرته ارتدت من العارضة (57).

ورغم ضغط السد في الدقائق الأخيرة، الا ان السنغالي بولي سامبو كاد يخطف هدف الفوز للوداد بعدما تجاوز الحارس سعد الشيب، لكنه سدد فوق العارضة وسط مضايقة من ميغيل (90+5).

في المقابل، استهل الشرطة العراقي مشواره بفوز معنوي وثمين على حساب الصفاقسي التونسي بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الاولى في مدينة الطائف.

قاد علاء عبد الزهرة فريقه الشرطة الى فوزه وثلاث نقاط مهمة باحرازه هدف المباراة الوحيد (60 من ركلة جزاء).

بعد شوط اول رتيب، شهدت الدقيقة 60 نقطة التحول في المباراة بحصول الشرطة على ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة للاعب الصفاقسي احمد العجال تقدم منها الشرطة بتنفيذ ناجح من قبل الدولي السابق علاء عبد الزهرة.

اكمل الصفاقسي المباراة بعد طرد العجال، ما منح الشرطة ثقة أكبر في التحرك والمحافظة على هدف السبق.