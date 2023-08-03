لندن: أفادت تقارير الخميس أن تشلسي الانكليزي توصل الى اتفاق مع مواطنه برايتون لضمّ حارسه الاسباني روبرت سانشيس مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وسيتنافس سانشيس الذي فقد مكانه الاساسي لمصلحة جيسون ستيل خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، مع الحارس الاسباني الآخر كيبا أريسابالاغا، عقب رحيل السنغالي إدوار مندي إلى الأهلي السعودي.

وذكرت تقارير اعلامية انّ قيمة الصفقة بلغت حوالى 25 مليون جينه استرليني، بالاضافة الى شرط جزائي في حال بيعه.

الحارس الدولي الاسباني سانشيس، 25 عامًا، عمل مع مدرب حراس المرمى في تشلسي بن روبرتس خلال وجود الأخير في برايتون قبل ان يغادر الاخير الى "ستامفورد بريدج" العام الماضي.

ويواصل مدرب "بلوز" الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تعاقداته في غير مركز بعد أسوأ موسم للنادي اللندني في الدوري الممتاز منذ 30 عامًا.

وارتبط اسم النادي اللندني بضمّ لاعب الوسط الاكوادوري مويزيس كايسيدو، الا انّ برايتون يطالبه بمئة مليون جينه استرليني للتخلي عنه.