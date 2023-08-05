واشنطن: أقصت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة أولى، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز مستحق 4-6 و6-3 و6-4 الجمعة، وبلغت نصف نهائي دورة واشنطن المفتوحة لكرة المضرب على الملاعب الصلبة.

وحجزت ابنة الـ 29 عاماً مقعدها في المربع الذهبي وضربت موعداً مع الفائزة من مباراة مواطنتها ماديسون كيز واليونانية ماريا سكاري، المصنفة رابعة، علماً أن الاخيرة كانت تغلبت على الكندية ليلى فرنانديس 7-5 و6-2 في مباراة من الدور الثاني تأجلت بسبب هطول الأمطار.

قالت بيغولا عقب فوزها على سفيتولينا (28 عاماً) التي وصلت إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون البريطانية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى "كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وهذا ما حصل".

وكسرت بيغولا ارسال منافستها مع بداية المجموعة الثالثة الحاسمة ومنعت سفيتولينا من الرد بالمثل في 5 فرص للكسر في الشوط السادس، وتقدمت 4-2.

وانقذت سفيتولينا فرصتين لمنافستها لحسم المباراة وصمدت في الشوط التاسع، لكن بيغولا انقذت بدورها نقطة كسر في الشوط العاشر وتقدمت بفضل ارسالها الناجح في ثالث نقطة لها وحسمت اللقاء بعد ساعتين و8 دقائق.

"كنت متعبة للغاية"

تابعت بيغولا "كنت متعبة للغاية. أعلم أن قول ذلك يبدو سيئاً. ليس هذا ما يفترض أن افكر فيه ولكن... لقد تعرقت في كل شيء".

ووصلت بيغولا، المصنفة ثالثة عالمياً وبطلة واشنطن 2019، إلى الدور نصف النهائي الخامس لها في دورات اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" هذا العام والأول منذ نيسان/أبريل في دورة تشارلستون على الملاعب الصلبة.

وأكدت الأميركية ان النجاحات السابقة في العاصمة الأميركية ساعدتها على الفوز "تساعدني على الشعور براحة أكبر. لعبت الكثير من المباريات في هذا الملعب. أنا دائما أحب العودة".

وعند الرجال، أدّت الامطار التي هطلت إلى تأجيل العديد من المباريات في دور الـ 16 أبرزها بين صاحب الأرض تايلور فريتز، المصنف أول في الدورة، والبريطاني أندي موراي المتوج بثلاثة ألقاب في الغراند سلام، إضافة إلى اربع مباريات في ربع النهائي.