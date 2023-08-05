لندن: ضمن مانشستر يونايتد الانكليزي السبت صفقة انتقال المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند من أتالانتا الإيطالي، بصفقة مقدّرة بـ64 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار).

ووقع المهاجم البالغ 20 عاماً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنة إضافية، ليحقق المدرب الهولندي إريك تن هاغ مبتغاه بضم مهاجم قبل انطلاق الموسم.

وكان تن هاغ قاد يونايتد في باكورة مشواره معه إلى أول لقب في ست سنوات، مع تتويجه بكأس الرابطة المحلية في شباط/فبراير على حساب نيوكاسل. وضع هويلوند على رأس قائمة رغباته، في ظل تقارير حول رفض يونايتد ملاقاة السعر الذي حدده توتنهام لبيع قائد المنتخب هاري كاين القريب من بايرن ميونيخ الألماني.

قال هويلوند (6 أهداف في 6 مباريات دولية) لموقع النادي "ليس سراً بأني اشجع هذا النادي مذ كنت طفلاً وحلمت بالدخول إلى ملعب أولد ترافورد كلاعب مع يونايتد".

واصبح الدولي الدنماركي ثالث صفقة لفريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تعاقده مع لاعب وسط تشلسي مايسون ماونت والحارس الكاميروني أندريه أونانا قادماً من إنتر الإيطالي.

وأشارت تقارير إلى أن باريس سان جرمان الفرنسي كان ضمن الصراع للظفر بتوقيع المهاجم الفارع الطول (1.91 م) الذي حمل ألوان كوبنهاغن وشتورم غراتس النمسوي (12 هدفاً في 21 مباراة) قبل الانضمام إلى أتالانتا في 2022.

شبّهه مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني بالنروجي إرلينغ هالاند الهداف الفتاك لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا. ومع حضوره قي مركز رأس الحربة، سيكون متاحاً لنجم الفريق ماركوس راشفورد بالانتقال إلى مركزه المفضل على الرواق الايسر.

وافتقد يونايتد الموسم الماضي إلى النجاعة التهديفية. احتل المركز الثالث في الدوري، إلا انه لم يسجل سوى 58 هدفاً، أي 36 هدفاً أقل من جاره اللدود سيتي بطل البرميرليغ وأوروبا.