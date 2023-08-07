بريزبين (أستراليا): تجاوز المنتخب الانكليزي نظيره النيجيري بركلات الترجيح 4 2 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والاضافي في بريزبين الإثنين، وبلغ الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.

ورغم أفضلية نيجيريا، إلا ان بطلات أوروبا اللواتي لعبن منذ الدقيقة 87 بعشر لاعبات بعد طرد لورين جيمس، شقيقة ريس نجم تشلسي، بالبطاقة الحمراء لدوسها على ظهر ميشال ألوزي، صمدن في الشوطين الإضافيين ليخرجن منتصرات من ركلات الترجيح.

واستهل المنتخب الانكليزي الركلات بأسوأ طريقة ممكنة مع اهدار جورجيا ستانواي تسديدتها، وتبعتها النيجيرية ديزيريه أوبارانوزي، إلا ان سيدات المدربة الهولندية سارينا فيغمان اتبعن بأربع ركلات ناجحة، فيما اهدرت نيجيريا ركلة جديدة سددتها ألوزي كانت كفيلة بخروجها.

وتواجه انكلترا السبت الفائز من مباراة كولومبيا وجامايكا التي تقام الثلاثاء لمقعد في الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب النيجيري حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على أستراليا المضيفة 3 2، في منافسات المجموعة الثانية التي انهاها في المركز الثاني.

واعتمدت نيجيريا على سرعة نقل الكرة، في حين كانت "اللبؤات الثلاث" الأخطر مع صافرة البداية وسيطرن على الكرة مع 173 تمريرة مقابل 83 لمنتخب القارة السمراء في الشوط الأول.

وحصلت الانكليزية الاصل النيجيرية الجنسية أشلي بلومبتر (25 عاماً) على فرصتين لافتتاح التسجيل في غضون دقيقة، إلا أن محاولتها الاولى اصطدمت بالعارضة، فيما انقذت الحارسة ماري أيربس محاولتها الثانية (16).

وسددت نيجيريا 8 كرات بين الخشبات الثلاث في الشوط الاول، مقابل 3 لانكلترا أخطرها لمهاجمة أرسنال أليسيا روسو (23).

ولم يشذ الشوط الثاني عن سابقه، مع استحواذ انكليزي على الكرة وخطورة أكثر لنيجيريا، حيث حصلت "اللبؤات الثلاث" على فرصة لحسم اللقاء قبل 15 دقيقة من صافرة النهاية، إلاّ أنّ الحارسة شياماكا نادوزي انقذت رأسية راشيل دالي.