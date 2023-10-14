سان انتونيو (الولايات المتحدة) : لمع الفرنسي فيكتور ويمبانياما، متصدّر قائمة "درافت" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراته الثانية الإعدادية لموسم أن بي ايه، عندما قاد فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى الفوز على ميامي هيت 120 104 الجمعة على أرضه.

سجّل اللاعب البالغ 19 عامًا و2.24م، 23 نقطة، 4 متابعات، 4 تمريرات حاسمة و3 صدات، في أقل من 23 دقيقة على أرض الملعب.

نجح بالتسجيل من كل المواقع، بينها كرة ساحقة (دانك) رائعة في الربع الثاني اثر هجمة مرتدة.

أرهق اللاعب الذي يُنظر اليه على نطاق واسع على انه موهبة لا تتكرّر إلا مرّة واحدة في جيله، خصومه في الربع الثالث بتسديدات متوسطة ومراوغات سريعة رغم طوله الفارع.

قال بعد المباراة "رأيت هذه الليلة أين بمقدوري التحسّن، هذا واعد".

تابع "أكون مرتاحاً عندما أبدّل موقعي في الملعب بين مباراة وأخرى، لكن أيضاً أثناء المباريات، فهذا مفتاح نجاحي.. أتابع تعلّمي في النواحي الدفاعية، أعتقد أننا على المسار الصحيح".

ولم يشارك ويمبانياما في الربع الأخير من المباراة التي أنهاها كأفضل مسجّل لسبيرز.