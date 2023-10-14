براغ : استعادت أوكرانيا توازنها وشدّدت الخناق على إيطاليا عندما تغلبت على ضيفتها مقدونيا الشمالية 2 0 السبت في براغ، في الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة نهائياتها الصيف المقبل في ألمانيا.

وحسمت أوكرانيا التي تلعب مبارياتها البيتية خارج القواعد بسبب الغزو الروسي، الشوط الأول في صالحها بهدف وحيد سجله لاعب وسط شاختار دانييتسك غريغوري سوداكوف في الدقيقة 30، اثر تمريرة من مدافع أرسنال الإنكليزي أولكسندر زينتشنكو.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح لاعب وسط دينامو كييف أولكسندر كاراييف في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة الأخيرة بعد ثماني دقائق من دخوله مكان لاعب تشلسي الإنكليزي ميخايلو مودريك، وذلك اثر تلقيه كرة من البديل الاخر مهاجم فالنسيا الاسباني رومان ياريمتشوك.

وهو الفوز الثالث لأوكرانيا في التصفيات والأول بعد تعادل مع إنكلترا وخسارة أمام إيطاليا، فرفعت رصيدها إلى 10 نقاط من ست مباريات وانفردت مؤقتا بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام إيطاليا بطلة النسخة الأخيرة والتي لعبت أربع مباريات فقط.

وتلعب إيطاليا لاحقا مع ضيفتها مالطا صاحبة المركز الاخير من دون رصيد.

وتجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند سبع نقاط في المركز الرابع من ست مباريات.