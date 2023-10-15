بومباي: رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الالماني توماس باخ استبعاد ترشحه مرة أخرى، ذلك بعد ان طالب عدد من الأعضاء الأحد بتعديل القوانين التي تسمح له الترشح لولاية ثالثة.

وانتُخب باخ لأول مرة لولاية مدتها ثماني سنوات عام 2013، ثم أعيد انتخابه لفترة أربع سنوات أخرى في 2021.

لكنّ السماح للبطل الأولمبي السابق في رياضة المبارزة والبالغ من العمر 69 عامًا بالاستمرار في منصبه بعد عام 2025 سيتطلب تغييرًا في الميثاق الأولمبي.

ومع ذلك، برزت مطالبات عدّة لاستمرار باخ في منصبه خلال اليوم الافتتاحي للدورة الـ141 للجنة الأولمبية الدولية، الأحد، في بومباي.

وأشاد لويس ميخيا أوفييدو، رئيس اللجنة الأولمبية لجمهورية الدومينيكان، بخطاب باخ خلال حفل الافتتاح السبت حيث أعلن عن أنّ اللجنة تدرس إحداث دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية.

وقال أوفييدو، الذي أشاد بردة فعل باخ على الغزو الروسي لأوكرانيا، إن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى "الاعتماد على القيادة التي أظهرتموها".

من جهته، حثّ كاميلو بيريس لوبيس موريرا من باراغواي، باخ، على الترشح لأربع سنوات أخرى قائلا إن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة "لقيادته السلمية".

وأضافت عائشة جراد علي من جيبوتي أنها تتحدث "بالنيابة عن افريقيا" في الدعوة إلى تعديل الميثاق.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني موريناري واتانابي لباخ "أنا أحبك" معربًا عن إعجابه بقيادته.

الا انّ واتانابي كرّر على أن اللجنة الأولمبية الدولية "يجب أن تكون نموذجا يحتذى به" للاتحادات الدولية عندما يتعلق الأمر "بالحوكمة الجيدة".

إذ حذر من مخاطر "الفساد" و"الصورة السلبية" فيما بدا أنها إشارة إلى اضطرار السويسري سيب بلاتر إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد إعادة انتخابه لولاية خامسة وسط فضيحة "فيفاغيت" عام 2015.

"مخلص للميثاق الأولمبي"

وقال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الاسترالي جون كوتس إنه لا يمكن إجراء أي تغيير على القواعد الحالية في بومباي لأن أي اقتراح لتعديل الميثاق يجب تقديمه قبل 30 يومًا من الجلسة، ويتطلب أولاً النظر فيه من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

ورد باخ بالقول إنه "مخلص للميثاق الأولمبي" لكنه لم يستبعد الموافقة على تعديل يسمح له بالترشح مرة أخرى.

وقال "شكراً جزيلاً على كلمات الدعم الطيبة، لأنني أعتقد أن كلمات الدعم هذه ليست موجهة إلي فقط، بل موجهة إلينا جميعا".

وأضاف باخ أن عبارات الدعم لقيادته ذهبت "مباشرة إلى قلبي"، قائلا "أقدر دائما هذا الدعم والصداقة والحب الذي أعرب عنه السيد واتانابي".

وتابع "لكنكم تعلمون أيضًا أنني مخلص جدًا للميثاق الأولمبي. على اعتبار انني من المؤلفين الاساسيين لهذا الميثاق الأولمبي وهذا يدفعني إلى أن أكون أكثر ولاءً لهذا الميثاق الأولمبي".

واردف "لقد سمعتم شرح رئيس لجنتنا القانونية في هذا الاتجاه".