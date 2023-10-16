ميامي: يخوض فريق إنتر ميامي الأميركي الذي تعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مبارتين في الصين الشهر المقبل، في محاولة لتغذية خزينته بعد ضم أفضل لاعب في العالم سبع مرات.

أخفق إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، في التأهل إلى الأدوار الاقصائية من الدوري الأميركي لكرة القدم، وسينهي مشواره في الدور المنتظم في 21 الجاري ضد تشارلوت.

وسيكون شهر تشرين الثاني/نوفمبر سانحاً لخوض مباريات غير مرتقبة، فيما يسعى بعض اللاعبين، على غرار ميسي (36 عاماً) إلى الحفاظ على لياقة بدنية جيدة قبل مباريات في تصفيات مونديال 2026 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيلاقي إنتر ميامي فريقي تشينغداو هاينيو في 5 تشرين الثاني/نوفمبر قبل مواجهة تشنغدو رونغتشنغ بعدها بثلاثة أيام.

قال المسؤول التجاري في إنتر خافيير أسنسي "نحن متحمسون لمواصلة توسيع النطاق العالمي لنادينا، وجلب فريقنا للعب أمام مشجعين رائعين حول العالم".

وبعد قدوم ميسي إلى الولايات المتحدة في تموز/يوليو اثر انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، ارتفع عدد متابعي إنتر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فيما أحرز الفريق أول ألقابه في كاس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في آب/أغسطس.

لكن مع ازدحام جدول المباريات وابتعاد ميسي لفترة بسبب الاصابة، اخفق الفريق بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية.