برلين: يبحث دارمشتات المتواضع عن افساد عودة محتملة للمخضرم مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، عندما يتواجهان السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما يأمل باير ليفركوزن المتصدّر ووصيفه شتوتغارت في متابعة بدايتهما الرائعة.

وكانت إصابة قوية أبعدت نوير قرابة 12 شهراً عن الملاعب.

خاض مباراته الأخيرة مع الفريق البافاري في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أمام شالكه. شارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر حيث خرج من دور المجموعات، قبل أن يتعرّض لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على اثرها لعملية جراحية في 10 كانون الاول/ديسمبر.

وفضلاً عن عودة بطل مونديال 2014 إلى صفوف حامل لقب البوندسليغا في آخر 11 عاماً، يأمل نوير (37 عاماً و117 مباراة دولية) في العودة إلى المنتخب الألماني الذي يستعد لاستضافة كاس أوروبا صيف 2024.

ويخوض بايرن مواجهته المقبلة، بعد فوزه الصعب الثلاثاء على أرض غلطة سراي التركي 3 1 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. يُتوقّع أن يكون مشواره سهلاً أمام ضيفه الذي يحتل المركز الثاني عشر، في محاولة منه لابقاء الضغط على ليفركوزن المتفوّق عليه بنقطتين في الصدارة.

لكن مدافع دارمشتات الكرواتي ماتي ماغليتسا رأى الأربعاء ان فريقه سيبحث عن النقاط "لا يتعلّق الأمر بافساد فرحة أحد. أصيب مانو لفترة طويلة والمانيا تحتاجه لكأس أوروبا. لكن بالطبع نريد تسجيل الأهداف وحصد النقاط لأنفسنا".

ورفض مدرب بايرن توماس توخل تأكيد مشاركة نوير أساسياً أو بديله المتألق راهناً سفن أولرايش. لكن الحارس المخضرم عاد إلى التمارين تدريجاً منذ شهرين، ويتوقع أن يرتدي قميص بايرن قريباً في الدوري المحلي.

ورأى قلب دفاع بايرن الهولندي ماتيس دي ليخت الثلاثاء "نأمل في عودته أمام دارمتشات لأنه أحد أفضل الحراس في التاريخ، وبمقدوره مساعدتنا بخبرته وجودته".

ليفركوزن وألونسو لمتابعة المغامرة

ويختتم باير ليفركوزن المرحلة عندما يستضيف فرايبورغ الأحد، باحثاً عن الحفاظ على صدارة متقاربة، إذ يبتعد بنقطة يتيمة عن شتوتعارت ونقطتين عن كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا دروتموند.

قال لاعب وسطه المخضرم السويسري غرانيت تشاكا بعد فوز الفريق المكنى "دي فيركسيلف" على أرض فولفسبورغ (2-1) "يجب أن نبقى متعطشين".

ولا تنوي تشكيلة المدرب الإسباني شابي ألونسو الابطاء على الصعيدين الهجومي أو الدفاعي، وستتعزّز مع عودة المهاجم التشيكي باتريك شيك المبتعد بسبب الاصابة منذ 226 يوماً.

وفي غيابه، برز النيجيري الشاب فيكتور بونيفايس (22 عاماً) وسجّل سبعة أهداف حتى الآن في الدوري، بعد قدومه صيفاً من أونيون سان جيلواز البلجيكي.

ولم يهدر ليفركوزن سوى نقطتين هذا الموسم، بتعادله في مباراة القمة مع مضيفه بايرن ميونيخ 2-2 الشهر الماضي.

وبعدما عوّل على متصدر ترتيب هدافي الدوري سيرهو غيراسي (14 هدفاً في 8 مباريات)، يستقبل الوصيف شتوتغارت في مباراة ديربي، هوفنهايم الذي يقدّم بداية موسم جيّدة، دون هدافه الغيني الذي يعاني من إصابة.

وأعلن شتوتغارت الأحد الماضي اصابة غيراسي بعضلات فخذه وابتعاده عدّة أسابيع عن المستطيل الأخضر. قال المدرب سيباستيان هونيس ان اصابة غيراسي "مرّة بالنسبة لي وللفريق بأكمله".

وتخطى غيراسي (27 عاماً) حتى الآن مجموع عدد الاهداف الذي سجّله الموسم الماضي (11).

ولم يخسر شتوتغارت سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، كانت أمام لايبزيغ في الجولة الثانية (1-5)، فيما حقق هوفنهايم، سادس الترتيب، خمسة انتصارات وخسر في ثلاث مباريات.

أونيون برلين لوقف النزيف

منتشياً من فوزه على نيوكاسل يونايتد الإنكليزي 1-0 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ينتقل بوروسيا دورتموند الرابع إلى فرانكفورت لمواجهة أينتراخت سابع الترتيب.

وحقق الفريق الأصفر خمسة انتصارات متتالية في الدوري، فيما وضع فرانكفورت حداً لسلسلة من خمس مباريات دون اي فوز، بتحقيقه النقاط الثلاث في مبارتيه الأخيرتين.

وبعد أن كان حصان البطولة الأسود في الموسم الماضي وحلوله في المركز الرابع، يبحث أونيون برلين عن ايقاف نزيف النقاط وسلسلة كارثية من ست خسارات متتالية وضعته في المركز الخامس عشر، عندما يزور فيردر بريمن الذي لا يبدو في حال أفضل.

وكانت خسارة أونيون برلين الثلاثاء أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، التاسعة له توالياً في مختلف المسابقات، وهي الاسوأ له منذ موسم 2004-2005 عندما هبط إلى الدرجة الرابعة!

وبدأت اسئلة تُطرح حول مستقبل مدربه أورس فيشر، رغم ان لاعب وسطه التونسي راني خضيرة عبّر عن دعمه لمدربه منتصف الأسبوع "نحن بحاجة اليه وهو يحتاجنا. سنخرج من هذا المأزق سوياً".

وبعد أن تُرك على مقاعد البدلاء للمرة الثانية توالياً ضد نابولي، استبعد قلب الدفاع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي تكهنات حول خلافه مع المدرب فيشر.

قال بطل أوروبا مع منتخب بلاده صيف 2021 "مرّة جديدة اقرأ روايات مختلقة بشأني. لطالما احترمت قرارات المدربين. نريد جميعنا الخروج من هذه الوضعية".