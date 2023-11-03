نيويورك: تفوق مهاجم أتلانتا يونايتد اليوناني يورغوس ياكوماكيس على النجم الارجنتيني المخضرم ليونيل ميسي المتوج أخيرا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة، بنيله جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وحلّ ميسي (36 عامًا) الذي يدافع عن ألوان إنتر ميامي بعد قدومه إلى صفوفه هذا الصيف من باريس سان جرمان الفرنسي، في المركز الثاني برغم مساهمته في احراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم في آب(أغسطس) الماضي.

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى ست مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث عكّرت إصابته بنهاية موسمه الأميركي، وأبعدته عن فريقه الذي فشل في نهاية المطاف في التأهل إلى الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري مع إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، في 26 آب(أغسطس) الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2 0 ليضع حدًا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.