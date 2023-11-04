كانكون (المكسيك): حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً بطاقة نصف نهائي دورة دبليو تي ايه الختامية لموسم المحترفات في كرة المضرب، في مباراة عطلتها الامطار أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 6 2 و3 6 و6 3، الجمعة في كانكون المكسيكية.

وضربت سابالينكا موعداً نارياً مع غريمتها البولندية إيغا شفيونتيك، الثانية عالمياً، بعد حلولها وصيفة في مجموعة باكالار وراء الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة خامسة والتي حققت ثلاثة انتصارات كاملة في دور المجموعات.

وبعد أن حققت فوزها على مدى يومين، أبقت سابالينكا على آمالها في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في نهاية الموسم.

كانت قد فازت في المجموعة الأولى وتأخرت في الثانية عندما توقفت المباراة الخميس بسبب الأمطار.

بعد 16 ساعة، عادت إلى ملعب الأرض الصلبة حيث لعبت ريباكينا بهدوء وعادلت بفضل ارسالاتها القوية في المجموعة الثانية.

عطّلت سابالينكا، بطلة أستراليا مطلع السنة، زخم اللاعبة المولودة في موسكو وحسمت المجموعة الثالثة بضرباتها الأمامية القويّة.

شفيونتيك

وفي مجموعة تشيتومال، ألحقت شفيونتيك خسارة قاسية بالتونسية أنس جابر 6 1 و6 2 في 67 دقيقة، لتتصدر مجموعتها بثلاثة انتصارات.

وبعد فوز شفيونتيك، ضمنت الأميركية الشابة كوكو غوف مقعدها نصف النهائي، بعد أن كانت قد تغلّبت على بطلة ويمبلدون التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 5 7 و7 6 (7 4) و6 3.