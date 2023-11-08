هامبورغ: فشل برشلونة الإسباني في حسم تأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لأول مرة منذ موسم 2020 2021، وذلك بعد تلقيه الهزيمة الأولى وجاءت على يد "مضيفه" شاختار دانييتسك الأوكراني 0 1 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

في مباراة أقيمت على ملعب "فولكسبارك شتاديون" في هامبورغ (المانيا) حيث يخوض شاختار مبارياته البيتية بسبب الغزو الروسي لبلاده، كان برشلونة بحاجة الى تحقيق فوزه الرابع توالياً من أجل ضمان بطاقته الى ثمن النهائي لأول منذ 2020 2021 حين انتهى مشواره على يد باريس سان جرمان الإسباني.

لكن شاختار فاجأه في مباراة لم يقدم خلالها رجال تشافي هرنانديس شيئاً يذكر، ما جعل الفريق الأوكراني يستحق النقاط الثلاث بفضل الهدف الذي سجله دانيلو سيكان في الدقيقة 40.

وفشل برشلونة بالتالي في الفوز بمبارياته الأربع الأولى للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسمي 2002 2003 (فاز بجميع مبارياته الست) و2020 2021 (فاز بالخمس الأولى قبل أن يخسر السادسة أمام يوفنتوس الإيطالي).

وتجمد رصيد فريق تشافي عند 9 نقاط في الصدارة، بفارق 3 على بورتو الثاني الذي يستضيف لاحقاً أنتويرب الأخير من دون نقاط، فيما بات رصيد شاختار 6 أيضاً لينعش آماله في المنافسة على بطاقتي التأهل.

ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في بداية اللقاء وغاب التهديد الحقيقي عن المرميين حتى الدقيقة 15 حين كان شاختار قريباً من افتتاح التسجيل بتسديدة من زاوية صعبة لميكولا ماتفيينكو، لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن كان له بالمرصاد.

وبقي الوضع على حاله حتى الدقيقة 40 حين وجد برشلونة نفسه متخلفاً برأسية لدانيلو سيكان إثر عرضية من الجهة اليمنى عبر الجورجي جيورجي غوتشوليشفيلي الذي كان قريباً من مفاجأة العملاق الكاتالوني بهدف ثانٍ في مستهل الشوط الثاني لولا يقظة تير شتيغن (48).

وعاد الحارس الألماني لينقذ فريقه في الدقيقة 57 بصد تسديدة من زاوية صعبة لسيكان الذي اضطر بعد ذلك لترك الملعب بسبب الإصابة، تزامناً مع أربعة تبديلات لبرشلونة بعدما قرر تشافي اللجوء الى لامين جمال والبرتغالي جواو فيليكس وبدري واليكس بالدي دفعة واحدة (59).