كولومبيا: التقى لويس دياس نجم فريق ليفربول الإنكليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم الثلاثاء والده لويس مانويل الذي أطلق سراحه الأسبوع الماضي للمرة الاولى بعد محنة اختطاف استمرت 12 يوما على يد فصائل جيش التحرير الوطني.

وحصل اللقاء "العاطفي" بين دياس ووالده بعد عودة الاول الى بلاده للالتحاق بالمنتخب الوطني قبل مواجهته المنتظرة أمام نظيره البرازيلي الخميس في مدينة بارانكويلا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم.

وتعانق الوالد وابنه، وهما يبكيان، حسب الصور التي وزعها الاتحاد الكولومبي لكرة القدم.

وارتدى لويس مانويل (56 عاما) قميصا أسود كتب عليه "لا مزيد من الاختطاف".

وكتب الاتحاد عبر موقعه الرسمي "بعد 12 يوما من الحرمان من الحرية، هذا هو أول تواصل للاعب مع والده وبقية أفراد الأسرة الذين عاشوا لحظات طويلة من الألم"، وارفقها بصورة للاب والابن وابنة نجم ليفربول على ركبتي جدها.

واختطف رجال مسلحون على دراجات نارية لويس مانويل وزوجته سيلينيس مارولاندا في محطة وقود في مسقط رأسهما بارانكاس بالقرب من الحدود الفنزويلية في 28 تشرين الاول/أكتوبر.

وتم إنقاذ مارولاندا بعد ساعات، وبدأت عملية بحث برية وجوية واسعة النطاق بحثًا عن زوجها.

واقرّ القائد العسكري لجيش التحرير الوطني أنتونيو غارسيا لاحقا بارتكاب "خطأ" في عملية الاختطاف هذه.

وأثر الاختطاف على عملية السلام التي بدأت منذ عام تقريبًا بين جيش التحرير الوطني وحكومة الرئيس بيترو، فضلاً عن وقف إطلاق النار الثنائي الذي دام ستة أشهر بعدما بدأ سريانه منذ 3 آب/أغسطس.