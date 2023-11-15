بروكسل : فازت بلجيكا على ضيفتها صربيا 1 0 الأربعاء في مدينة لوفين البلجيكية في مباراة دولية ودية في كرة القدم في اطار استعداداتهما لتصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة نهائياتها في ألمانيا.

وسجل مهاجم الشباب السعودي يانيك كاراسكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

وتستعد بلجيكا لمباراتها ضد أذربيجان الأحد في الجولة الثامنة الاخيرة لمنافسات المجموعة السادسة، في مباراة هامشية كون "الشياطين الحمر" (17 نقطة) ضمنوا تأهلهم الى النهائيات مع مطاردتهم المباشرة النمسا (16 نقطة).

في المقابل، تتحضر صربيا الى مواجهة ضيفتها بلغاريا الأحد المقبل في الجولة الثامنة الاخيرة لمنافسات المجموعة السابعة.

وتحتل صربيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المجر المتصدرة والتي تستضيف مونتينيغرو الثالثة (8 نقاط) الأحد أيضا.