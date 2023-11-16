بودابست: فرطت سويسرا بفرصة اللحاق بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم المقررة في ألمانيا بسقوطها في فخ التعادل أمام مضيفتها إسرائيل 1 1 الأربعاء على ملعب "بوشكاش أكاديميا بانشو أرينا" في مدينة فيلكسوت المجرية في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من منافسات المجموعة التاسعة.

وكانت سويسرا في طريقها الى حسم تأهلها عندما تقدمت بهدف لاعب وسط أوغسبورغ الألماني روبن فارغاس في الدقيقة 36 اثر تمريرة من لاعب وسط ماينتس الألماني إدميلسون فرنانديش، لكن مهاجم غرناطة الاسباني شون ويسمان أدرك التعادل في الدقيقة 89.

فخ التعادل

وكانت بحاجة إلى الفوز لحسم البطاقة الأولى في صالحها، لكنها سقطت في فخ التعادل فتأجل لحاقها بركب المتأهلين إلى الجولة التاسعة قبل الاخيرة المقررة السبت عندما تلعب مع ضيفتها كوسوفو حيث يكفيها التعادل.

واستعادت سويسرا الصدارة برصيد 16 نقطة بفارق الاهداف من رومانيا التي تحل ضيفة على إسرائيل السبت ويكفيها أيضا التعادل للحاق بركب المتأهلين.

وتتفوق سويسرا ورومانيا بفارق أربع نقاط على إسرائيل.

وتأهلت ثمانية منتخبات الى العرس القاري من التصفيات حتى الآن هي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا (الثانية) وإنكلترا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والبرتغال (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والضامنة لبطاقتها تلقائيا.