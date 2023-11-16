البصرة (العراق): افتتح المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، باكتساح ضيفه الأندونيسي 5 1 على ملعب البصرة الدولي الخميس، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجّل خماسية العراق بشار رسن (20)، جوردي امات (35 خطأ في مرماه)، أسامة رشيد (61)، يوسف الأمين (81)، وعلي الحمادي (89)، فيما أحرز شايني باتيناما هدف أندونيسيا الوحيد (45+3).

وبحضور أكثر من 60 ألف متفرج لمؤازرة "أسود الرافدين"، لم يصمد المنتخب الاندونيسي سوى 20 دقيقة أمام المدّ العراقي، إذ افتتح لاعب قطر القطري بشار رسن التسجيل مستغلاً خطأ دفاعياً عندما ارتدت كرة من أحد المدافعين بعد فشله بالتعامل معها، فسددها إلى يمين الحارس لتلامس القائم وتهزّ الشباك.

هدف عكسي

وفي الدقيقة 35، عزّز المنتخب العراقي تقدمه بهدف عكسي من رأسية المدافع الاندونيسي ولاعب يويين البلجيكي جوردي أمات.

وقبل انتهاء الشوط الأول، ومن هجمة مرتدة سريعة باغت الضيوف مرمى الحارس العراقي جلال حسن بتقليص الفارق عن طريق باتيناما بتسديدة أرضية قوية لم يتمكن حسن من التصدي لها (45+3).

الشوط الثاني

وبدأ المنتخب العراقي الشوط الثاني على غرار سيناريو الأول، فضاعف تقدمه بهدف ثالث عن طريق رشيد (60)، قبل أن يضيف الأمين الرابع بعد عرضية من علي جاسم أكملها بلمسة واحدة في الشباك (80).

وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، اختتم الحمادي مهرجان الأهداف للعراق بعدما انفرد بالحارس الأندونيسي وأرسل الكرة بأريحية في الشباك (89).

وبهذا الفوز، تصدّر العراق ترتيب المجموعة السادسة مع ثلاث نقاط، متقدماً على نظيره الفيتنامي الذي اجتاز الفيليبين بهدفين نظيفين.

وهو الفوز السادس للعراق في تاريخ لقاءاته مع أندونيسيا، من أصل سبع مباريات انتهت واحدة منها بالتعادل.